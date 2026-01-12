Arnavutköy'de Tuzlama Çalışmaları Devam Ediyor

Arnavutköy'de tuzlama çalışmaları, yolların güvenliği ve ulaşımın aksamaması için yoğun şekilde sürüyor.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 11:24
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 11:24
Arnavutköy'de Tuzlama Çalışmaları Devam Ediyor

Arnavutköy'de Tuzlama Çalışmaları Devam Ediyor

Yollarda önlem çalışmaları sürüyor

Arnavutköy'de yürütülen tuzlama çalışmaları, olumsuz hava koşullarına karşı ulaşım güvenliğini sağlamak için yoğun şekilde devam ediyor.

Ekipler ana arterler ve yerel yollar başta olmak üzere kritik güzergâhlarda tuzlama uygulamalarını sürdürüyor. Vatandaşlar yetkililerin uyarılarına dikkat etmeye ve araç sürücülerinden tedbirli olmaları isteniyor.

Yetkililer, çalışmanın planlı şekilde ilerlediğini ve önceliğin trafik güvenliği olduğunu belirtti.

Arnavutköy'de tuzlama çalışmaları

Arnavutköy'de tuzlama çalışmaları

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TBMM Komisyonu Kayseri’de: Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nde Bölgesel İstişare
2
Başkan Özdoğan: Hacılar’da Hizmet, 112 Acil Merkezi ve Yeni Lise Hedefi
3
İnegöl Belediyesi 365 Gün Yanınızda: 14 bin 146 Aileye Destek (2025)
4
Şırnak’ta 2025’te 5 bin 9 gıda denetimi: 2 milyon 750 bin 861 lira ceza
5
Çatalca Beyaza Büründü: Kar Hayatı Etkiledi
6
Arnavutköy'de Tuzlama Çalışmaları Devam Ediyor
7
Van'da Atlı Jandarma Kış Nöbeti: Zorlu Koşullarda Güvenlik

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları