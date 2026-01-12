Arnavutköy'de Tuzlama Çalışmaları Devam Ediyor

Yollarda önlem çalışmaları sürüyor

Arnavutköy'de yürütülen tuzlama çalışmaları, olumsuz hava koşullarına karşı ulaşım güvenliğini sağlamak için yoğun şekilde devam ediyor.

Ekipler ana arterler ve yerel yollar başta olmak üzere kritik güzergâhlarda tuzlama uygulamalarını sürdürüyor. Vatandaşlar yetkililerin uyarılarına dikkat etmeye ve araç sürücülerinden tedbirli olmaları isteniyor.

Yetkililer, çalışmanın planlı şekilde ilerlediğini ve önceliğin trafik güvenliği olduğunu belirtti.

