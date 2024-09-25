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Arnavutköy'de Viyadük Altında Erkek Cesedi Bulundu

Arnavutköy'de bir viyadüğün altında hareketsiz bir erkek cesedi bulundu. Olayın detayları ortaya çıkıyor.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 17:13
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 17:13
Arnavutköy'de Viyadük Altında Erkek Cesedi Bulundu

Arnavutköy'de Şok Edici Olay

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yer alan Gazi Fahrettin Paşa Caddesi üzerinde, bir viyadüğün altında bir erkek cesedi bulundu. Olay, cadde üzerinde yürüyen vatandaşların bir kişinin hareketsiz yattığını fark etmesiyle ortaya çıktı.

Olayın Gelişimi

Vatandaşlar, hemen durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, gerekli önlemleri alarak cadde üzerindeki 3 şeritli yolun 2 şeridini trafiğe kapattı.

Cenazenin Kimliği

Yapılan incelemeler sonucunda yerde yatan kişinin Mehmet Satılmış Tüysüz olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, Tüysüz’ün viyadükten düştüğünü tahmin ederek cesedini morga kaldırdı.

Olayın Sebepleri Araştırılıyor

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, detaylı bir inceleme ve araştırma sürdürülmektedir. Tüysüz'ün düşme sebebinin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

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