Arnavutköy'de Yeni Medya Akademisi Açıldı — Gençlere Dijital Medya Eğitimi

Arnavutköy Belediyesi ve İbn Haldun Üniversitesi işbirliğiyle kurulan Yeni Medya Akademisi açıldı; gençlere dijital yayıncılık, içerik üretimi ve dezenformasyonla mücadele eğitimi verilecek.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 20:26
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 20:26
Arnavutköy Belediyesi ve İbn Haldun Üniversitesi işbirliğiyle kurulan Yeni Medya Akademisi, düzenlenen açılış töreniyle hizmete başladı. Akademi, dijital çağın gereksinimlerine uygun eğitimlerle gençleri medya okuryazarlığı ve içerik üretimi konusunda donatmayı hedefliyor.

Açılış Töreninde Mesajlar

Açılışta konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, iletişimin artık yalnızca ekranlarda değil cep telefonları ve farklı platformlarda da gerçekleştiğini vurguladı. Candaroğlu, 'Biz Arnavutköy Belediyesi olarak bu dönüşümü takip eden değil, yön veren bir gençlik yetiştirmek istiyoruz. Yeni Medya Akademisi ile iletişimin gücünü gençlerimizin enerjisiyle birleştiriyor, dijital dünyanın kapılarını onlara sonuna kadar aralıyoruz.' dedi.

Candaroğlu, dezenformasyonla mücadele, doğru bilgiye erişim ve algı yönetimi konularında bilinçli bir medya kuşağı yetiştirmenin önemine dikkat çekti. Başkan, 'Gençlerimizin hem üreten hem de sorgulayan bireyler olarak dijital mecralarda güvenilir bilginin sesi olmasını istiyoruz.' ifadelerini kullandı.

Törenin ardından Başkan Candaroğlu ve davetliler, akademideki sınıfları, ses ve kurgu stüdyolarını ile kamera ve yayın odalarını gezdi.

Eğitim İçeriği ve Sertifika

Yeni Medya Akademisi kapsamında radyo yayıncılığı, podcast üretimi, sosyal medya yönetimi, dijital içerik üretimi, fotoğrafçılık, video kurgu, dublaj, seslendirme, kamera çekim teknikleri ve editörlük gibi alanlarda uygulamalı eğitimler verilecek. Eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılar İbn Haldun Üniversitesi onaylı sertifika almaya hak kazanacak.

Program, gençlerin hem teknik hem de iletişim becerilerini geliştirmelerine; ayrıca bilgi kirliliğiyle mücadelede doğru iletişim tekniklerini öğrenmelerine katkı sağlayacak.

