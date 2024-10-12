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Arnavutköy'de Yol Çalışması Trafik Yoğunluğuna Neden Oluyor

Arnavutköy'de İSKİ tarafından yapılan yol çalışmaları nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Sürücüler tepkili.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 13:41
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 14:16
Arnavutköy'de Yol Çalışması Trafik Yoğunluğuna Neden Oluyor

Arnavutköy'deki Trafik Sorunu

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından başlatılan yol çalışmaları nedeniyle trafik sıkışıklığı yaşanıyor.

Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde Çalışmalar Sürüyor

İlçenin tek bağlantı yolu olan Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde, Orman İşletmesi mevkiinde yaklaşık bir haftadır süren altyapı çalışmaları nedeniyle araçlar uzun kuyruklar oluşturuyor.

Trafik Sıkışıklığı ve Tepkiler

Bu yol üzerinde emniyet şeridiyle birlikte toplam 3 şerit trafiğe kapatıldı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sürücüler, trafikte meydana gelen yoğunluktan dolayı şikayetlerini dile getiriyorlar.

Proje Süresi Hakkında Bilgi Yok

İlgili yol çalışmasının ne zaman tamamlanacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu durum, sürücülerin tepkisini artırdı.

Arnavutköy'de, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından başlatılan yol çalışması...

Arnavutköy'de, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından başlatılan yol çalışması nedeniyle trafikte yoğunluk meydana geldi. İlçenin tek bağlantı yolu olan Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde Orman İşletmesi mevkiinde yaklaşık bir haftadır altyapı çalışmaları devam ediyor. Emniyet şeridiyle birlikte toplam 3 şeridin trafiğe kapatıldığı yolda sabah ve akşam saatlerinde araç kuyrukları oluşuyor.

Arnavutköy'de, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından başlatılan yol çalışması...

Arnavutköy'de, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından başlatılan yol çalışması nedeniyle trafikte yoğunluk meydana geldi. İlçenin tek bağlantı yolu olan Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde Orman İşletmesi mevkiinde yaklaşık bir haftadır altyapı çalışmaları devam ediyor. Emniyet şeridiyle birlikte toplam 3 şeridin trafiğe kapatıldığı yolda sabah ve akşam saatlerinde araç kuyrukları oluşuyor.

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