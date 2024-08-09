Arnavutköy’de Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

Arnavutköy'de Feci Kaza

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, bir ambulans, kamyonet ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay, Dursunköy Mahallesi Eski Edirne Caddesi'nde meydana geldi.

Kazanın Ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, 34 DH 5408 plakalı kamyonet, bir vakaya müdahale etmekte olan 34 ACL 11 plakalı özel ambulansa çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ambulans, karşı şeride geçerek burada kırmızı ışıkta bekleyen 16 ANR 600 plakalı otomobile çarptı ve üzerine devrildi.

Yaralılar ve Müdahale

Kaza sırasında ambulans içinde hasta bulunmadığı için, yalnızca sağlık görevlileri ve otomobil sürücüsü hafif yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Trafik Akışı Normale Döndü

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Kaza sonucunda caddede oluşan trafik yoğunluğu, yaralıların tedavisi ve araçların kaldırılmasıyla birlikte normale döndü.

Arnavutköy'de ambulans, kamyonet ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi hafif yaralandı.

Arnavutköy'de ambulans, kamyonet ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi hafif yaralandı.

Arnavutköy'de ambulans, kamyonet ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi hafif yaralandı.

Arnavutköy'de ambulans, kamyonet ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi hafif yaralandı.

Arnavutköy'de ambulans, kamyonet ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi hafif yaralandı.