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Arnavutköy'deki Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerasında

Arnavutköy'de seyir halinde bir araca yapılan silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 12:29
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 12:29
Arnavutköy'deki Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerasında

Arnavutköy'de Silahlı Saldırı Olayı

Arnavutköy Merkez Mahallesi Genç Osman Caddesi'nde meydana gelen silahlı saldırı, güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, dün akşam saatlerinde S.A'nın kullandığı seyir halindeki bir araca yapılan saldırı ile gerçekleşti.

Olayın Detayları

Olay anında, başka bir araçtan S.A'nın otomobiline ateş açıldığı bildirildi. Saldırı sonucu yaralanan S.A., ihbar üzerine bölgeye ulaşan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay Sonrası Gelişmeler

Silahlı saldırının ardından şüpheli veya şüpheliler olay yerinden hızla kaçarken, polis saldırı ile ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarında, iki aracın yan yana gelmesi ve bir aracın hızla olay yerinden uzaklaşması yer aldı. Ayrıca, saldırıya uğrayan sürücünün aracından inmesi de görüntülere yansıdı.

Olay, çevredekilerin şaşkın bakışları içerisinde gerçekleşti ve bu anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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