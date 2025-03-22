Arnavutköy'deki Trafik Kazasında 4 Yaralı

Arnavutköy'de meydana gelen korkunç bir trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay, Fatih Caddesi'nde, 10 AHH 259 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 34 RB 3865 plakalı hafif ticari aracın çarpışması sonucu gerçekleşti.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç takla atarak tehlikeli bir şekilde devrildi. Kazanın hemen ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından yol bir süre trafiğe kapandı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.