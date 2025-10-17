Arnavutköy Esnafı Gelirini Gazze İçin Bağışlıyor

Arnavutköy'de başlatılan kampanyayla esnaf bugün elde ettiği geliri Gazze'ye bağışlayacak; yardımlar Kızılay ve Arnavutköy Gıda Bankası aracılığıyla iletilecek.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 12:40
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 12:40
"Bugünkü Alışverişim Gazze İçin, Bugünkü Hasılatımız Gazze İçin" kampanyası başladı

Arnavutköy Belediyesi tarafından başlatılan kampanya ile esnaf, bugünkü gelirini Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Vatandaşlar ise alışveriş yaparak kampanyaya destek olabilecek.

Programın tanıtımı Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu burada yaptığı konuşmada Gazze'deki yıkım ve insani krize dikkat çekti ve yardımın önemini vurguladı.

Hersanlıoğlu sözlerinde şunları söyledi: "Bugün yaklaşık 1,5 milyon Gazzeli kardeşimiz, tekrar o yıkılmış evlerinin önüne geldi. 'Gerekirse çadır kuracağız, burada dileneceğiz.' diyorlar. Dirençleri, çabaları, İslam'ın şerefi, namusumuz için. Dolayısıyla burada yapacağımız yardımlar onlar için ihtiyaç. Yarın Gazze, öbür gün Filistin ayaklar altına alındığı zaman Anadolu'da bizim ayaklar üzerinde durma şansımız yok. Gazze, Filistin, bizim kalemiz."

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ise esnafa seslenerek, tezgahındaki ürünlerle bir mazluma destek verenlerin gerçek kazancı elde edeceğini belirtti. Başkan Candaroğlu şunları ifade etti: "İşte bizler için gerçek kazanç budur. Sizler her zaman olduğu gibi bugün de gönlünüzdeki genişliği, merhametinizi, paylaşma ruhunuzu bizlere en iyi şekilde yansıttınız. Mevlam işlerinizi kolaylaştırsın, bereketlendirsin."

Candaroğlu, esnafların "Bugünkü kazancım Gazze için" diyerek katkıda bulunacağını ve bağışların maddi olarak Arnavutköy Gıda Bankası ile sosyal yardım dernek hesaplarına yapılabileceğini söyledi. Yardımların Kızılay aracılığıyla özellikle gıda, ilaç ve temel hijyen malzemeleri şeklinde Gazze'ye ulaştırılacağı bildirildi.

Vatandaşların destek veren esnaftan alışveriş yaparak kampanyaya katılabileceğini vurgulayan yetkililer, konuşmaların ardından Kaymakam Hersanlıoğlu ve Belediye Başkanı Candaroğlu'nun esnafı gezdiğini aktardı.

Etkinlik sırasında kampanyaya destek veren bir kuyumcuya giren heyet, yeni evlenecek çifte bilezik aldı.

