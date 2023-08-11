Arnavutköy'deki 4 katlı fabrika alev alev yandı!

Arnavutköy'ün Yassıören köyündeki Akpınar sanayi bölgesinde faaliyet gösteren 4 katlı fabrikada yangın çıktığı ihbarı yapıldı. İhbar gelir gelmez birçok ilçeden takviye itfaiye ekipleri yangınlara müdahale için gönderildi.

FABRİKA İÇİN İÇİN YANDI

Edinilen bilgilerde, yangın sabah saatlerinde 05.00 sularında Akpınar sanayi bölgesindeki Bayındır Caddesi üzerinde 5 bin metrekare alanda faaliyet gösteren dört katlı cam üretimi yapan bir fabrikada çıktı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, zemin katı matbaa olan ve üst katları da cam fabrikası şeklinde kullanılan binanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler çıkmaya başladı. Kaza yerine itfaiye, askeri polis ve sağlık ekipleri gönderildi.





İtfaiye yanan binanın içine girerek yangına içerden müdahale etmeye devam ederken, jandarma da bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

ÖLÜ VE YARALI YOK

Öte yandan işçiler gönüllü olarak binadan ayrıldığında herhangi bir can kaybının olmadığı öğrenildi. İstanbul'un birçok ilçesinde itfaiye ekipleri yangınlara müdahale etmeye devam ediyor.