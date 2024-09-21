Arnavutluk, 'Bektaşi Tarikatı Egemen Devleti' Kurma Planlarını Duyurdu

Arnavutluk'tan Yeni Bir İnisiyatif

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, başkent Tiran'da "Bektaşi Tarikatı Egemen Devleti" adıyla anılacak yeni bir oluşum kurmayı planladığını açıkladı.

Bektaşilere Özel Bir Alan

Başbakan Rama, bu yapının detaylarını yakın zamanda duyuracağını bildirirken, ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından The New York Times'a verdiği demeçte, Bektaşilere, "Vatikan tarzı" bir anklav sağlamayı hedeflediğini ifade etti.

Dini Hoşgörü Vurgusu

Bunun Arnavutluk'un hoşgörülü İslam anlayışını desteklemek amacıyla yapıldığını vurgulayan Rama, "Bu hazineye, yani dini hoşgörüye sahip çıkmalıyız ve bunu asla hafife almamalıyız." sözlerini dile getirdi.

Planın Aşamaları

Rama, bu projenin detaylarını yalnızca birkaç yakın arkadaşı ile paylaştığını ve NATO müttefiki olan ABD dahil diğer ülkelerin henüz haberdar edilmediğini belirtti. Yeni oluşumun kurulmasının zaman alacağını da ekleyen Rama, kurulacak devletin ordu ya da sınır muhafızları gibi unsurları olmayacağını, fakat pasaportların yeşil renkte olacağını ifade etti.

Demografik Bilgi

Yapılan son nüfus sayımında, Arnavutluk'un toplam nüfusunun yaklaşık 2 milyon 400 bin olduğu, bunun 115 bininin ise Bektaşilerden oluştuğu tespit edildi. Ayrıca, yeni devletin dünya üzerindeki en küçük ülke olan Vatikan'ın yalnızca dörtte biri büyüklüğünde olacağı bildirildi.

Arnavutluk Başbakanlık Basın Ofisi, bu konuda AA muhabirine bilgi vererek, haberin doğruluğunu tasdik etti.