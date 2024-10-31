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Arnavutluk Meclisi'nde Süregelen Gerginlikler

Arnavutluk Meclisi'nde muhalefet ve güvenlik birimi arasında çatışmalar devam ediyor, eski madenciler de yasalar için protesto düzenledi.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 14:45
Arnavutluk Meclisi'nde Süregelen Gerginlikler

Arnavutluk Meclisi'nde Gergin Anlar Yaşanıyor

Arnavutluk'ta, meclis çalışmalarından uzaklaştırılan muhalefet milletvekilleri ile güvenlik birimi arasında gerginlik yeniden alevlendi. Eylül ayında patlak veren çatışmaların ardından, Demokratik Parti milletvekilleri Genel Kurul çalışmalarına katılmak için yaptıkları girişimlerde engellenmeye devam ediyor.

Çatışmalar ve Protestolar

Özellikle Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) milletvekillerinin, meclis binası dışındaki arbede sırasında çeşitli pankartlar taşıdığı gözlemlendi. Pankartlarda 'Özgür ve adil seçimler', 'Uyuşturucu karteline değil, hükümete ihtiyacımız var' gibi ifadeler dikkat çekti.

Meclisteki gerginlik, dışarıda yaşanan arbede ile sınırlı kalmayarak içeriye de sıçradı. Muhalefet milletvekilleri, Genel Kurul çalışmalarını sabote etmek için kürsüye çıkışları engellemeye çalıştı ve bazı sandalyeleri dışarı çıkararak protestolarını sürdürdü.

Eski Madencilerden Gösteri

Olayların ortasında, bir grup eski madenci de meclis önünde gösteri düzenleyerek madencilerin statüsünü belirleyecek bir yasa talep etti.

Geçmiş Olaylar ve Cezalar

30 Eylül'de yaşanan bir önceki çatışmada da, muhalefet milletvekilleri meclis binası dışında protesto gösterileri gerçekleştirmiş ve bazı sandalyeleri ateşe vermişti. Ardından, 24 muhalefet milletvekiline çeşitli sürelerle uzaktan çalışma cezası verildi.

Ervin Salianji isimli PD milletvekilinin, geçmişte sahip olduğu ses kayıtları nedeniyle mahkeme cezası almasının ardından yaşanan bu gerginliklerin arttığı bildiriliyor. Temyiz Mahkemesi, Salianji’ye bir yıl hapis cezası verilmesini onaylamıştı. PD, bu kararı siyasi bir hata olarak nitelendirerek, protesto eylemlerini sürdüreceklerini vurguladı.

Arnavutluk Meclisinde, eylül ayında çıkan gerginlik sonrası Genel Kurul çalışmalarından...

Arnavutluk Meclisinde, eylül ayında çıkan gerginlik sonrası Genel Kurul çalışmalarından uzaklaştırılan muhalefet milletvekilleri ile güvenlik birimi çalışanları arasında yine arbede yaşandı.

Arnavutluk Meclisinde, eylül ayında çıkan gerginlik sonrası Genel Kurul çalışmalarından...

Arnavutluk Meclisinde, eylül ayında çıkan gerginlik sonrası Genel Kurul çalışmalarından uzaklaştırılan muhalefet milletvekilleri ile güvenlik birimi çalışanları arasında yine arbede yaşandı.

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