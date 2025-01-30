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Arnavutluk Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yannoulatos İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Arnavutluk Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Anastasios Yannoulatos için Tiran'da cenaze töreni yapıldı. Törende üst düzey katılımcılar yer aldı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 16:48
Arnavutluk Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yannoulatos İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Başpiskopos Anastasios Yannoulatos İçin Son Görev

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 25 Ocak 2023'te hayatını kaybeden Arnavutluk Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Anastasios Yannoulatos için Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bir cenaze töreni düzenlendi.

Törene Yoğun İlgi

Tiran Ortodoks Kilisesi'nde yapılan törene, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, Meclis Başkanı Elisa Spiropali, Başbakan Edi Rama, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, iki ülkeden bakanlar, Fener Rum Patriği Bartholomeos, farklı ülkelerden din adamları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başbakanlardan Duygulu Mesajlar

Başbakan Edi Rama, cenazede yaptığı konuşmada, Anastasios Yannoulatos'un Arnavutluk'un Ortodoks inancına olan hizmetini tamamladığını belirterek, "Bugün sadece Arnavutluk Ortodoks cemaati değil, her yerdeki Ortodokslar yas tutuyor." dedi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise, Yannoulatos'un her zaman halklar arasında bir "dostluk köprüsü" olduğunu vurgulayarak, onun altında birçok kilise, eğitim kurumu, sağlık ve hayır kurumu inşa edildiğini ifade etti.

Yaşamı ve Mirası

Anastasios Yannoulatos, 25 Ocak 2023'te Atina'da tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti. 4 Kasım 1929'da Yunanistan'da dünyaya gelen Yannoulatos, 1992 yılından bu yana Arnavutluk Başpiskoposu olarak görev yapıyordu. Cenazesi, Arnavutluk’ta defnedilecektir.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 25 Ocak'ta hayatını kaybeden Arnavutluk Ortodoks Kilisesi...

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 25 Ocak'ta hayatını kaybeden Arnavutluk Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Anastasios Yannoulatos için Arnavutluk'un başkenti Tiran'da cenaze töreni gerçekleştirildi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 25 Ocak'ta hayatını kaybeden Arnavutluk Ortodoks Kilisesi...

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 25 Ocak'ta hayatını kaybeden Arnavutluk Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Anastasios Yannoulatos için Arnavutluk'un başkenti Tiran'da cenaze töreni gerçekleştirildi.

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