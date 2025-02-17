Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri'ne Türkçe Sertifikaları Dağıtıldı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen törenle, Türkçe eğitimi gören Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına sertifikaları verildi. Tiran'daki Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri Akademisi Yabancı Diller Merkezi'nde gerçekleştirilen sertifika teslim töreni, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından tamamlanan dersliğin tanıtımı ile renklendi.

Törene Katılan Yetkililer

Törene, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, TİKA Tiran Koordinatörü Mustafa Ata, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Arnavutluk Koordinatörü Oğuzhan Sakoğlu, Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri Akademisi Komutanı Tuğgeneral Bardhyl Nuredinaj ve diğer önemli yetkililer katıldı.

Büyükelçi Atay’ın Açıklamaları

Büyükelçi Atay, burada yaptığı konuşmada, Arnavut halkının yabancı dil öğrenme becerilerine dikkat çekti. 2010-2017 yılları arasında devam eden kursların, TİKA'nın ve Türk Silahlı Kuvvetleri ataşesinin girişimleri ile yeniden başladığını belirten Atay, Türkçeye duyulan ilginin memnuniyet verici olduğunu vurguladı. Atay, "Silahlı Kuvvetler mensuplarının da Türkçeye ilgisi bizi ziyadesiyle memnun etmektedir," dedi.

Tuğgeneral Nuredinaj'ın Destek Vurgusu

Tuğgeneral Nuredinaj da Türk kurumlarına Arnavutluk ordusuna sağladıkları destek için teşekkür ederek, "Türkiye'nin, Türk ordusunun Arnavutluk ordusuna yardımı her bakımdan olağanüstü olmuştur ve daha da yüksek bir hızla devam etmektedir," şeklinde konuştu.

Türkçe Eğitimi Askeri İşbirliği Kapsamında

Türkçe eğitimi, Milli Savunma Bakanlığı ile Arnavutluk Savunma Bakanlığı arasında 2024 yılına yönelik askeri işbirliği planı kapsamında düzenlenmektedir. Kurslar, iki ülke arasındaki askeri iletişimi ve diyaloğu güçlendirmek için önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Türkçe eğitimi gören Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen törenle sertifikaları verildi. Tiran'daki Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri Akademisi Yabancı Diller Merkezi'nde, Türkçe öğrenen Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yönelik sertifika teslim töreni ve donanımı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından tamamlanan dersliğin tanıtımı yapıldı. Törene Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay (sol2), TİKA Tiran Koordinatörü Mustafa Ata (sağ2), Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Arnavutluk Koordinatörü Oğuzhan Sakoğlu, Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri Akademisi Komutanı Tuğgeneral Bardhyl Nuredinaj (sol3), Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Tolga Kip (sağ3), Eğitim Müşaviri Metin Bulut (sağda) ve diğer yetkililer katıldı.

Türkçe eğitimi gören Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen törenle sertifikaları verildi. Tiran'daki Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri Akademisi Yabancı Diller Merkezi'nde, Türkçe öğrenen Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yönelik sertifika teslim töreni ve donanımı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından tamamlanan dersliğin tanıtımı yapıldı. Törene Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay (sol2), TİKA Tiran Koordinatörü Mustafa Ata (sağ2), Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Arnavutluk Koordinatörü Oğuzhan Sakoğlu, Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri Akademisi Komutanı Tuğgeneral Bardhyl Nuredinaj (sol3), Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Tolga Kip (sağ3), Eğitim Müşaviri Metin Bulut (sağda) ve diğer yetkililer katıldı.