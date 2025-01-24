DOLAR
35,66 -0,14%
EURO
37,14 -0,09%
ALTIN
3.158,8 -0,23%
BITCOIN
3.711.734,77 -1,14%

Arnavutluk, Sırbistan Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına Çağırdı

Arnavutluk, Sırbistan’ın 2 vatandaşını gözaltına alması nedeniyle Tiran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 00:41
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 00:41
Arnavutluk, Sırbistan Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına Çağırdı

Arnavutluk, Sırbistan Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına Çağırdı

Arnavutluk, Sırbistan'ın Tiran Büyükelçisi Slobodan Vukcevic'i, ülkesinin 2 Arnavut vatandaşını gözaltına alıp sınır dışı etmesi gerekçesiyle Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada, Vukcevic'e, Sırbistan'da bir etkinliğe katılan Arnavut sivil toplum temsilcilerinin haksız yere sınır dışı edilmesinin neden olduğu üzüntü ve ciddi endişeler iletildi.

Açıklamada, bu tür eylemlerin iyi komşuluk ilişkilerini sürdürme çabalarıyla uyumlu olmadığı vurgulandı ve Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı, Sırp makamlarından bu duruma dair açıklama talep etti. Alınan kararların gözden geçirilmesi ve temyiz başvurularının dikkate alınması gerektiği belirtildi. Ayrıca, benzer olayların gelecekte tekrar yaşanmaması gerektiği ifade edildi.

Sırbistan medyasındaki haberlerde, 20-21 Ocak tarihleri arasında düzenlenen bir etkinlikte, polislerin otele gelerek farklı ülkelerden 13 kişinin gözaltına alındığı ve sınır dışı edildiği bildirildi.

Öte yandan, Hırvatistan da 5 vatandaşını gözaltına alıp sınır dışı etmesi nedeniyle Sırbistan'a nota göndermişti.

İLGİLİ HABERLER

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu'daki Otel Yangını İçin Bir Gözaltı: Emekli Mimar Ali B. İstanbul'da Yakalandı
2
Trump, Zelenskiy'yi Savaş Anlaşmasına Davet Etti
3
Biden'ın Soykırımcı İmajı: İnsan Hakları Karnesi ve İsrail'e Desteği
4
Harmankaya Kanyonu Kesin Korunacak Alan İlan Edildi
5
Bursa'da Tekel Bayisi Silahlı Saldırıya Uğradı: Yaralı Var
6
Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü'ne Ahmet Birtan Erol Atandı
7
Yunanistan'da Eylemci Çiftçilere Biber Gazıyla Müdahale

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği