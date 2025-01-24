Arnavutluk, Sırbistan Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına Çağırdı

Arnavutluk, Sırbistan'ın Tiran Büyükelçisi Slobodan Vukcevic'i, ülkesinin 2 Arnavut vatandaşını gözaltına alıp sınır dışı etmesi gerekçesiyle Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada, Vukcevic'e, Sırbistan'da bir etkinliğe katılan Arnavut sivil toplum temsilcilerinin haksız yere sınır dışı edilmesinin neden olduğu üzüntü ve ciddi endişeler iletildi.

Açıklamada, bu tür eylemlerin iyi komşuluk ilişkilerini sürdürme çabalarıyla uyumlu olmadığı vurgulandı ve Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı, Sırp makamlarından bu duruma dair açıklama talep etti. Alınan kararların gözden geçirilmesi ve temyiz başvurularının dikkate alınması gerektiği belirtildi. Ayrıca, benzer olayların gelecekte tekrar yaşanmaması gerektiği ifade edildi.

Sırbistan medyasındaki haberlerde, 20-21 Ocak tarihleri arasında düzenlenen bir etkinlikte, polislerin otele gelerek farklı ülkelerden 13 kişinin gözaltına alındığı ve sınır dışı edildiği bildirildi.

Öte yandan, Hırvatistan da 5 vatandaşını gözaltına alıp sınır dışı etmesi nedeniyle Sırbistan'a nota göndermişti.