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Arnavutluk'ta 15 Temmuz Paneli Düzenlendi

Arnavutluk'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi anlatıldı.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 23:59
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 00:02
Arnavutluk'ta 15 Temmuz Paneli Düzenlendi

Arnavutluk'ta 15 Temmuz Paneli

Arnavutluk'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimini ele alan "15 Temmuz Gecesi Emperyalizmin Aparatı FETÖ'nün Hain Darbe Girişiminde Yaşananlar" konulu bir panel düzenlendi.

Panelin Gerçekleştiği Yer ve İşbirliği

Panel, Yunus Emre Enstitüsü ve 15 Temmuz Derneği işbirliği ile gerçekleştirildi. Etkinlik, Arnavutluk'un başkenti Tiran'ın yanı sıra kuzeydeki İşkodra kentinde de düzenlendi.

Konuşmacılar ve İçerik

Tiran Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, panelde 15 Temmuz Derneği Şehit ve Gazi Komisyonu Başkanı Ahmet Alkılıç, 15 Temmuz şehidi Yılmaz Ercan'ın ailesi olan Nermin ve Melih Fuat Ercan, ayrıca dernek üyesi Baran Çelik konuşmacılar arasında yer aldı.

Panelde, terör örgütü FETÖ'nün Türkiye, bölge ve dünya üzerinde oluşturduğu tehditler hakkında bilgiler paylaşıldı. Konuşmacılar, 15 Temmuz gecesi yaşadıkları olayları dinleyicilere aktardı.

Teşekkür ve Destek Vurgusu

Açıklamada, panelistlerin dost ve kardeş Arnavut halkı'na verdikleri destek için teşekkür ettikleri ifade edildi.

Arnavutluk'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin anlatıldığı "15...

Arnavutluk'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin anlatıldığı "15 Temmuz Gecesi Emperyalizmin Aparatı FETÖ'nün Hain Darbe Girişiminde Yaşananlar" konulu panel düzenlendi.

Arnavutluk'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin anlatıldığı "15...

Arnavutluk'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin anlatıldığı "15 Temmuz Gecesi Emperyalizmin Aparatı FETÖ'nün Hain Darbe Girişiminde Yaşananlar" konulu panel düzenlendi.

Arnavutluk'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin anlatıldığı "15...

Arnavutluk'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin anlatıldığı "15 Temmuz Gecesi Emperyalizmin Aparatı FETÖ'nün Hain Darbe Girişiminde Yaşananlar" konulu panel düzenlendi.

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