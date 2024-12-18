Arnavutluk'ta Akran Şiddeti Protestoları Devam Ediyor

Arnavutluk'ta Akran Şiddetine Karşı Eylemler Sürüyor

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, okullarda artan akran şiddetine dikkat çekmek amacıyla protestolar devam ediyor. Sivil toplum kuruluşları ve ebeveynlerin öncülüğünde düzenlenen gösterilerde, "çocuklar için güvenlik" sloganları yükseldi.

Bu protestolar, geçen ay 14 yaşındaki bir öğrencinin, akranı tarafından okulda bıçaklanarak hayatını kaybetmesiyle tırmandı. Göstericiler, olayın ardından okuldaki çocukların daha fazla korunması gerektiğini savunarak sokaklara döküldü.

Protestoların Detayları

Gösteriler, öğrencinin öldüğü Fan Noli İlkokulu önünde toplandıktan sonra Eğitim ve Spor Bakanlığı'na doğru yürüyüşe geçti. Protestocular, “Sorumsuz kurumlar öldürüyor”, “Çocukları koruyun, kaliteli güvenlik ve eğitim”, “Okul savaş alanı değil, güvenli bir sığınaktır” yazılı pankartlar taşıdı ve hükümetten acil önlemler talep etti.

Göstericiler, Eğitim ve Spor Bakanı Ogerta Manastirliu'nun istifasını isteyerek eğitim bütçesinin gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 5'ine çıkarılması, sınıflarda cep telefonlarının yasaklanması, okullarda güvenlik personeli ve psikolog sayısının artırılması gibi taleplerde bulundular.

Yaşanan Olaylar ve Sonuçları

14 yaşındaki öğrenci, 18 Kasım'da yaşanan bıçaklı saldırı sonucunda hayatını kaybetmişti. Sosyal medya üzerinden başlayan bir tartışmanın akabinde gerçekleşen bu saldırı, öğrencilerin güvenliğini tekrar gündeme getirdi.

Başbakan Edi Rama, olayın ardından sosyal medya platformları TikTok ve Snapchat ile ilgili bir kamusal tartışma başlatacaklarını duyurmuştu. Geçen ay düzenlenen protesto eylemleri de bu trajik olayın ardından ortaya çıkmıştı.