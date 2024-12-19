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Arnavutluk'ta Balkan Gençlik Okulu 2024 Sertifika Töreni Gerçekleştirildi

Arnavutluk'ta düzenlenen Balkan Gençlik Okulu 2024'te sertifikalar, katılımcı öğrencilere törenle verildi.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 16:40
Arnavutluk'ta Balkan Gençlik Okulu 2024 Sertifika Töreni Gerçekleştirildi

Arnavutluk'ta Balkan Gençlik Okulu 2024 Sertifika Töreni Gerçekleşti

Arnavutluk Türkiye Mezunları Derneği (TÜMED) tarafından düzenlenen Balkan Gençlik Okulu 2024 programına katılan üniversite öğrencilerine sertifikaları törenle verildi.

TÜMED'in, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteği ile gerçekleştirdiği programın sertifika töreni, başkent Tiran'da yapıldı. Törene Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Arnavutluk Temsilcisi Mesut Özbaysar, Eğitim Müşaviri Metin Bulut, TÜMED Başkanı Egert Haxhiu, MÜSİAD Arnavutluk Başkanı Muhammet İşler ve çok sayıda akademisyen ile öğrenci katıldı.

Büyükelçi Atay'dan Önemli Açıklamalar

Törende konuşan Büyükelçi Atay, yaz aylarında gerçekleştirilen programın amacının Türkiye'ye sevgi duyan gençlerin çeşitli faaliyetler gerçekleştirmesi olduğunu ifade etti. Öğrencilere Türkiye-Arnavutluk ilişkileri hakkında bilgi verildiğini belirten Atay, program kapsamında bir Türkiye gezisi de düzenlendiğini kaydetti.

Atay, Arnavutluk'un değişim sürecinde Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonunun olumlu yönde ilerlediğini vurguladı.

Türkiye ve Arnavutluk'un Kardeşliği

Türkiye ile Arnavutluk'un dost ve kardeş ülkeler olduğunu dile getiren Atay, iki ülkenin geçmişten gelen güçlü bağlarını hatırlattı. Atay, "Kaderlerimiz de ortak; Türkiye yükseldikçe Arnavutluk yükseliyor, Arnavutluk yükseldikçe Türkiye yükseliyor. İyi günde, kötü günde Türkiye her zaman Arnavutluk'un yanında olacaktır." şeklinde konuştu.

Haxhiu: Gençliğe ve Dayanışmaya Katkı

TÜMED Başkanı Haxhiu, programın gençlerin gelişimine katkı sağlamakla kalmayıp Balkan coğrafyasında kardeşlik ve kültür paylaşımının en güzel örneği olduğunu söyledi. Haxhiu, "Gençlerimiz burada sadece bilgi ve becerilerini geliştirmekle kalmadılar, aynı zamanda dostluk ve kardeşlik duygularını güçlendirdiler." diyerek, programın önemine dikkat çekti.

6 hafta süren 'Balkan Gençlik Okulu 2024' programına Arnavutluk'ta farklı bölümlerde eğitim gören onlarca üniversite öğrencisi katıldı.

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