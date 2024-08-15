Arnavutluk'ta Belediye Başkanı Veliaj'a İstifa Çağrıları Devam Ediyor

Arnavutluk'ta Protestolar Sürüyor

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a yönelik istifa çağrıları ve belediyedeki yolsuzluk iddialarına ilişkin protestolar devam etmekte.

Mohalefet ve Sivil Toplum İnisiyatifi

Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisi (PL) ile sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle yapılan 21. protestoya katılanlar, Tiran Belediyesinin önünde toplandı.

Protestoların Sesi

Tiran Belediye Meclisi Başkan Yardımcısı ve muhalefet temsilcisi Dorjan Teliti, yaptığı açıklamada "Görevimizin direniş olduğunu" vurguladı. PD'nin Tiran Bölgesi Siyasi Temsilcisi ve eski Milletvekili Belind Kelliçi ise protestonun vatandaşların çıkarlarına hizmet ettiğini belirtti.

Adalet Talebi

PL Genel Sekreteri ve Tiran Belediye Meclisi üyesi Tedi Blushi, protestoların sona ermeyeceğini ve adalet sağlanana kadar devam edeceklerini ifade etti. Protestocular, Veliaj’ın istifasını ve yolsuzlukların kınanmasını talep etmektedir.

Protestoların Nedeni

Protestolar, mart sonunda "kamu görevlerini yerine getiren kişilerce pasif yolsuzluk" ve "mal varlığını beyan etmeyi reddetmek" suçlamasıyla gözaltına alınan eski belediye yetkililerinin ardından başlamıştır. Protestocular, daha önce de benzer eylemler gerçekleştirmişti ve gösterilerine devam edeceklerini duyurdu.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrıları ve belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar devam ediyor. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 21. kez düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesinin önünde toplandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrıları ve belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar devam ediyor. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 21. kez düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesinin önünde toplandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrıları ve belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar devam ediyor. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 21. kez düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesinin önünde toplandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrıları ve belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar devam ediyor. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 21. kez düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesinin önünde toplandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrıları ve belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar devam ediyor. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 21. kez düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesinin önünde toplandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrıları ve belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar devam ediyor. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 21. kez düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesinin önünde toplandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrıları ve belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar devam ediyor. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 21. kez düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesinin önünde toplandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrıları ve belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar devam ediyor. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 21. kez düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesinin önünde toplandı.