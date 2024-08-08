Arnavutluk'ta Belediye Başkanı Veliaj'a Protestolar Devam Ediyor

Arnavutluk'ta Protestolar Sürüyor

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a yönelik istifa çağrıları ve yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar devam etmekte.

Muhalefet ve Sivil Toplum Kuruluşları Tek Ses

Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisi (PL) ile birlikte sivil toplum kuruluşları tarafından 20. kez düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesi önünde toplandı. Bazı göstericiler, belediye binasına yumurta ve çeşitli nesneler fırlatarak tepkilerini gösterdi.

Protestoyu güvence altına almak için çok sayıda polis memuru görev aldı ve belediyeye giden yollar güvenlik nedeni ile kapatıldı.

Protestocu Konuşmaları

Eski PD milletvekillerinden Klevis Balliu, konuşmasında protestoculara yolsuzlukla mücadelelerini sürdürebilmeleri için çağrıda bulundu. Ayrıca, Tiran Belediye Meclisi Başkan Yardımcısı ve muhalefet temsilcisi Dorjan Teliti, eylemlerden vazgeçmeyeceklerini belirtti.

Yolsuzluk İddiaları ve Süreklilik

Protestocular, Başkan Veliaj'ın istifasını ve belediyedeki yolsuzlukların kınanarak duyurulmasını talep ediyor. Eylemler, Mart ayında bazı eski belediye yetkililerinin "pasif yolsuzluk" ve "mal varlığını beyan etmeyi reddetme" suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından başlamıştı. Daha önce de aralıklı olarak gerçekleştirilen protestolar, eylemcilerin kararlılığı ile devam edeceği duyuruldu.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrıları ve belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar devam ediyor. Tiran Belediyesi önündeki eylemde, polis yoğun güvenlik önlemi aldı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrıları ve belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar devam ediyor. Tiran Belediyesi önündeki eylemde, polis yoğun güvenlik önlemi aldı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrıları ve belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar devam ediyor. Tiran Belediyesi önündeki eylemde, polis yoğun güvenlik önlemi aldı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrıları ve belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar devam ediyor. Tiran Belediyesi önündeki eylemde, polis yoğun güvenlik önlemi aldı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrıları ve belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar devam ediyor. Tiran Belediyesi önündeki eylemde, polis yoğun güvenlik önlemi aldı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrıları ve belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar devam ediyor. Tiran Belediyesi önündeki eylemde, polis yoğun güvenlik önlemi aldı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrıları ve belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar devam ediyor. Tiran Belediyesi önündeki eylemde, polis yoğun güvenlik önlemi aldı.