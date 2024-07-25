Arnavutluk'ta Belediye Başkanı Veliaj'a Yönelik İstifa Protestoları Devam Ediyor

Arnavutluk'ta Belediye Başkanı Veliaj İçin İstifa Talebi

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Belediye Başkanı Erion Veliaj'ın görevden ayrılması için düzenlenen protestolar sürüyor. Protestolar,

"belediyedeki yolsuzlukların kınanması ve duyurulması" talebiyle gerçekleştiriliyor.

Muhalefet Partileriyle Sivil Toplum Kuruluşlarının Çağrısı

Protestolara, muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisi (PL) gibi partilerin yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşları da katıldı. 18. kez düzenlenen bu eylem, Tiran Belediyesi önünde toplandı.

Gösterilerde Gerginlik Olmadı

Protestoda, onlarca polis memuru görev almasına rağmen herhangi bir gerginlik yaşanmadı. Eylemin organizatörleri, protestolarına devam edeceklerini açıkladı.

Protesten Sözler

Tiran Belediye Meclisi Başkan Yardımcısı ve muhalefet temsilcisi Dorjan Teliti, burada yaptığı açıklamada, protestonun demokrasi adına önemli bir direniş şekli olduğunu vurguladı. Ayrıca PD'nin Tiran Bölgesi Siyasi Temsilcisi ve eski Milletvekili Belind Kelliçi, Tiran şehrinin ve vatandaşlarının vergilerinin korunması için mücadele edeceklerini belirtti.

Yolsuzluk İddiaları ve Gözaltılar

Protestolar, mart ayının sonunda eski belediye yetkililerine yönelik yapılan gözaltı operasyonu sonrası başladı. Bu yetkililer, "kamu görevlerini yerine getiren kişilerce pasif yolsuzluk" ve "mal varlığını beyan etmeyi reddetmek" gibi suçlamalarla karşı karşıya kaldılar.

Protestocular, Tiran Belediye Başkanı Veliaj'ın istifasını talep etmeye ve "belediyedeki yolsuzlukların kınanmasını" sağlamaya devam ediyorlar.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Belediye Başkanı Erion Veliaj'ın istifası, "belediyedeki yolsuzlukların kınanması ve duyurulması" talebiyle düzenlenen protestolar devam ediyor. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 18. kez düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesi önünde toplandı. Onlarca polisin görev aldığı protestoda, gerginlik yaşanmazken, organizatörler protestolarına devam edeceklerini duyurdu.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Belediye Başkanı Erion Veliaj'ın istifası, "belediyedeki yolsuzlukların kınanması ve duyurulması" talebiyle düzenlenen protestolar devam ediyor. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 18. kez düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesi önünde toplandı. Onlarca polisin görev aldığı protestoda, gerginlik yaşanmazken, organizatörler protestolarına devam edeceklerini duyurdu.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Belediye Başkanı Erion Veliaj'ın istifası, "belediyedeki yolsuzlukların kınanması ve duyurulması" talebiyle düzenlenen protestolar devam ediyor. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 18. kez düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesi önünde toplandı. Onlarca polisin görev aldığı protestoda, gerginlik yaşanmazken, organizatörler protestolarına devam edeceklerini duyurdu.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Belediye Başkanı Erion Veliaj'ın istifası, "belediyedeki yolsuzlukların kınanması ve duyurulması" talebiyle düzenlenen protestolar devam ediyor. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 18. kez düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesi önünde toplandı. Onlarca polisin görev aldığı protestoda, gerginlik yaşanmazken, organizatörler protestolarına devam edeceklerini duyurdu.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Belediye Başkanı Erion Veliaj'ın istifası, "belediyedeki yolsuzlukların kınanması ve duyurulması" talebiyle düzenlenen protestolar devam ediyor. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 18. kez düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesi önünde toplandı. Onlarca polisin görev aldığı protestoda, gerginlik yaşanmazken, organizatörler protestolarına devam edeceklerini duyurdu.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Belediye Başkanı Erion Veliaj'ın istifası, "belediyedeki yolsuzlukların kınanması ve duyurulması" talebiyle düzenlenen protestolar devam ediyor. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 18. kez düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesi önünde toplandı. Onlarca polisin görev aldığı protestoda, gerginlik yaşanmazken, organizatörler protestolarına devam edeceklerini duyurdu.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Belediye Başkanı Erion Veliaj'ın istifası, "belediyedeki yolsuzlukların kınanması ve duyurulması" talebiyle düzenlenen protestolar devam ediyor. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 18. kez düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesi önünde toplandı. Onlarca polisin görev aldığı protestoda, gerginlik yaşanmazken, organizatörler protestolarına devam edeceklerini duyurdu.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Belediye Başkanı Erion Veliaj'ın istifası, "belediyedeki yolsuzlukların kınanması ve duyurulması" talebiyle düzenlenen protestolar devam ediyor. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 18. kez düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesi önünde toplandı. Onlarca polisin görev aldığı protestoda, gerginlik yaşanmazken, organizatörler protestolarına devam edeceklerini duyurdu.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Belediye Başkanı Erion Veliaj'ın istifası, "belediyedeki yolsuzlukların kınanması ve duyurulması" talebiyle düzenlenen protestolar devam ediyor. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 18. kez düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesi önünde toplandı. Onlarca polisin görev aldığı protestoda, gerginlik yaşanmazken, organizatörler protestolarına devam edeceklerini duyurdu.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Belediye Başkanı Erion Veliaj'ın istifası, "belediyedeki yolsuzlukların kınanması ve duyurulması" talebiyle düzenlenen protestolar devam ediyor. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 18. kez düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesi önünde toplandı. Onlarca polisin görev aldığı protestoda, gerginlik yaşanmazken, organizatörler protestolarına devam edeceklerini duyurdu.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Belediye Başkanı Erion Veliaj'ın istifası, "belediyedeki yolsuzlukların kınanması ve duyurulması" talebiyle düzenlenen protestolar devam ediyor. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 18. kez düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesi önünde toplandı. Onlarca polisin görev aldığı protestoda, gerginlik yaşanmazken, organizatörler protestolarına devam edeceklerini duyurdu.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Belediye Başkanı Erion Veliaj'ın istifası, "belediyedeki yolsuzlukların kınanması ve duyurulması" talebiyle düzenlenen protestolar devam ediyor. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 18. kez düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesi önünde toplandı. Onlarca polisin görev aldığı protestoda, gerginlik yaşanmazken, organizatörler protestolarına devam edeceklerini duyurdu.