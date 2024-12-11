Arnavutluk'ta Emekliler Maaş Artışı İçin Tekrar Sokağa İndi

Arnavutluk’ta emekliler, maaşlarının artırılması ve kendilerine yönelik sosyal hizmetlerin iyileştirilmesi talebiyle yeniden protesto eylemi gerçekleştirdi.

Son olarak 27 Kasım tarihinde yapılan protestonun ardından, emekliler bu kez başkent Tiran sokaklarına döküldü. Başbakanlık binası önünde toplanan emekliler, hükümeti protesto etti.

Eyleme katılan emekliler, "İkramiye istemiyoruz, saygın bir emekli maaşı istiyoruz", "Tüm hayatımız boyunca çalıştık, cüzdanımız yine boş" ve "Yolsuzluktan ellerinizi çekin, emekli maaşları artsın" yazılı pankartlarla seslerini duyurdu.

Protestoya, bir grup eski maden çalışanı da katılarak hükümetten madencilerin statülerini belirleyecek düzenlemeler yapmasını talep etti.

Arnavutluk hükümeti, eylül ayında emeklilik maaşlarında %4,1'lik bir artışı onaylamıştı. Ancak, bazı gruplar bu artışa itiraz etti. Verilere göre, artıştan yaklaşık 791 bin emeklinin yararlanması bekleniyor.

Bununla birlikte, hükümet 27 Kasım tarihinde emeklilere yönelik yıl sonu ikramiyesi verileceğini duyurdu. Ancak, bu durum bazı siyasi parti ve kuruluşların tepkisini topladı.

Arnavutluk’ta emekliler, maaşlarının artırılması ve kendilerine yönelik sosyal hizmetlerin iyileştirilmesi talebiyle yeniden protesto eylemi yaptı. Başbakanlık binası önünde toplanan emekliler, hükümeti protesto etti.

Arnavutluk’ta emekliler, maaşlarının artırılması ve kendilerine yönelik sosyal hizmetlerin iyileştirilmesi talebiyle yeniden protesto eylemi yaptı. Başbakanlık binası önünde toplanan emekliler, hükümeti protesto etti.