Arnavutluk'ta Emeklilerden Maaş Artışı İçin Protesto

Arnavutluk'ta Emeklilerden Maaş Artışı Talepleri

Arnavutluk’ta emekliler, maaşlarının artırılması ve sosyal hizmetlerin iyileştirilmesi talebiyle protesto düzenlediler. Başkent Tiran’da Başbakanlık binası önünde toplanan emekliler, hükümeti protesto ederek taleplerini dile getirdiler.

Eyleme Katılanların İfadeleri

Protestoya katılan emekliler, "Yolsuzluktan ellerinizi çekin, emekli maaşları artsın" ve "Fiyatlar artıyor, emekli maaşı azalıyor" yazılı pankartlar açarak seslerini duyurdular. Emekliler, talepleri karşılanana dek protestolarına devam edeceklerini belirttiler.

Hükümetten Açıklama

Bu arada, Arnavutluk Ekonomi, Kültür ve İnovasyon Bakanı Blendi Gonxhja, yaptığı basın toplantısında emeklilere yönelik yıl sonu ikramiyesi onayladıklarını açıkladı. Bakan, 100 milyon avro bütçe ayırdıklarını ve aralıktan itibaren emeklilik kategorilerine göre 100 ve 150 avro ikramiye verileceğini duyurdu.

Geçtiğimiz Dönemdeki Artış

Hükümet, eylülde emeklilik maaşlarında %4,1'lik bir artışı onaylamış, ancak bazı gruplar bu artışa karşı çıkmıştı. Yapılan verilere göre bu artıştan, farklı kategorilerdeki yaklaşık 791 bin emeklinin yararlanması öngörülüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Arnavutluk’ta emekliler, maaşlarının artırılması ve kendilerine yönelik sosyal hizmetlerin iyileştirilmesi talebiyle protesto gerçekleştirdi. Başkent Tiran’da Başbakanlık binası önünde toplanan emekliler hükümeti protesto etti. Eyleme katılan emekliler, "Yolsuzluktan ellerinizi çekin, emekli maaşları artsın", "Fiyatlar artıyor, emekli maaşı azalıyor" yazılı pankartlar açtı.

Arnavutluk’ta emekliler, maaşlarının artırılması ve kendilerine yönelik sosyal hizmetlerin iyileştirilmesi talebiyle protesto gerçekleştirdi. Başkent Tiran’da Başbakanlık binası önünde toplanan emekliler hükümeti protesto etti. Eyleme katılan emekliler, "Yolsuzluktan ellerinizi çekin, emekli maaşları artsın", "Fiyatlar artıyor, emekli maaşı azalıyor" yazılı pankartlar açtı.