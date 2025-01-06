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Arnavutluk'ta Eski Başbakan Berisha'ya Destek Gösterisi

Eski Başbakan Sali Berisha'ya destek için düzenlenen gösteride, adli kontrol kararı protesto edildi.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 16:14
Arnavutluk'ta Eski Başbakan Berisha'ya Destek Gösterisi

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, yolsuzluk suçlamaları nedeniyle Aralık 2023'ten Kasım 2024'e kadar ev hapsinde tutulan ve Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara İlişkin Özel Temyiz Mahkemesi (GJPAKKO) tarafından hakkında adli kontrol şartı kararı verilen eski Başbakan Sali Berisha'ya destek gösterisi gerçekleştirildi.

Tiran'da, ana muhalefet partisi Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) tarafından düzenlenen protesto, "Adalet ve hukuka destek" sloganıyla Tiran Yolsuzluk ve Organize Suçlara İlişkin Özel Savcılığı (SPAK) önünde yapıldı. Göstericiler, Berisha hakkında alınan adli kontrol şartı kararına tepki gösterdi. Berisha, gösteriye katılarak "sesinin asla kıstırılamayacağını" ifade etti.

Eski Başbakan hakkındaki dava
GJKKO, 20 Ekim 2023 tarihinde Berisha hakkında yolsuzluk şüphesiyle "adli kontrol şartı" ve "ülkeden çıkış yasağı" kararı almış fakat Berisha bu karara uymamıştır. Mahkeme, aynı zamanda Berisha'nın damadı Jamarber Malltezi için de yolsuzluk ve kara para aklama suçundan önce gözaltı, ardından ev hapsi kararı vermiştir.

SPAK, bu kişiler hakkında yürütülen soruşturmanın amacının, "Partizani" spor ve futbol kulüplerinin saha ve tesislerinin özelleştirilmesi aşamasında üst düzey devlet yetkilileri ve diğer kişiler tarafından gerçekleştirilen eylemlerin araştırılması olduğunu açıklamıştır.

Bunun ardından Berisha hakkında alınan adli kontrol şartı ve "ülkeden çıkış yasağı" kararının gözaltına alınma önlemine dönüşmesi için dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle Meclise başvurulmuş ve talep 21 Aralık 2023'te Meclis'te onaylanmıştır. GJKKO ise 30 Aralık 2023'te Berisha hakkında "ev hapsi" kararı almıştır. Berisha'nın bu kararı temyize götürme çabaları ise sonuçsuz kalmıştır. GJKKO, 27 Kasım 2024'te "ev hapsi" kararını kaldırmış, temyiz ise 3 Ocak 2025'te adli kontrol şartı kararı ile sonuçlanmıştır.

1992-1997 yılları arasında Arnavutluk Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Berisha, 2005-2013 yılları arasında ise Başbakanlık yapmıştır.

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da, yolsuzluk suçlamaları nedeniyle Aralık 2023'ten Kasım 2024'e...

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da, yolsuzluk suçlamaları nedeniyle Aralık 2023'ten Kasım 2024'e kadar ev hapsinde tutulan ve Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara İlişkin Özel Temyiz Mahkemesince (GJPAKKO) hakkında adli kontrol şartı verilen eski Başbakan Sali Berisha’ya (fotoğrafta) destek gösterisi düzenlendi.

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da, yolsuzluk suçlamaları nedeniyle Aralık 2023'ten Kasım 2024'e...

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da, yolsuzluk suçlamaları nedeniyle Aralık 2023'ten Kasım 2024'e kadar ev hapsinde tutulan ve Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara İlişkin Özel Temyiz Mahkemesince (GJPAKKO) hakkında adli kontrol şartı verilen eski Başbakan Sali Berisha’ya (fotoğrafta) destek gösterisi düzenlendi.

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