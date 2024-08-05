Arnavutluk'ta Himara Belediye Başkanlığı Seçimini İktidar Adayı Kazandı

Himara Belediye Seçiminde İktidar Zaferi

Arnavutluk'ta, Himara Belediye Başkanlığı için gerçekleştirilen seçimde, iktidardaki Sosyalist Parti’nin adayı Vangjel Tavo, oyların %58,62’sini alarak galip geldi. Bu seçim, önceden seçilen belediye başkanı Alfred Beleri’nin görevden alınmasının ardından yapıldı.

Seçim Sonuçları ve Durum

Arnavutluk Merkez Seçim Komisyonunun (KQZ) açıklamalarına göre, 4 Ağustos’ta düzenlenen seçimde, muhalefet koalisyonunun adayı Petraq Gjikuria ise %41,38 oranında oy elde etti. Resmi sonuçların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Alfred Beleri’nin Görevden Alınması

Seçim, yolsuzluk suçlamasıyla hapis cezası alan Beleri’nin görevi sürdürme yetkisinin sona ermesi ile gerçekleşti. Beleri, 12 Mayıs 2023'te 'seçimlerde aktif yolsuzluk' suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğü, Beleri'nin Himara'daki vatandaşlara oy vermeleri karşılığında para teklif ettiği yönünde bir soruşturma başlatmıştı. Gözaltındaki Beleri, 14 Mayıs 2023'te yapılan yerel seçimlerde başkanlık görevine yeniden seçilmiş olsa da, yolsuzluk suçlamaları nedeniyle tutuklanmıştı. Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara ilişkin Özel Mahkemesi, 22 Mayıs 2023'te Beleri'nin tutuklanmasına yönelik karar almıştı.

Politik Tepkiler

Beleri'nin tutuklanması, hem Arnavutluk'ta hem de Yunanistan'da çeşitli siyasi partileri ve yetkilileri rahatsız etmişti. 25 Haziran'da sonuçlanan davada, Beleri hakkında verilen iki yıl hapis cezası onanmıştı. 5 Temmuz'da KQZ, Beleri’nin görevini sürdürme yetkisinin iptal edilmesine karar verdi.

Öte yandan, Beleri, 9 Haziran'da Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Parlamentosu seçimlerinde iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi’nin listesinden aday olarak, Avrupa Parlamenteri olmaya hak kazanmıştı.