Arnavutluk'ta Tiran Belediye Başkanı'na İstifa Çağrısı Süreklilik Göstermekte

Arnavutluk'ta Protestolar Devam Ediyor

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a yapılan istifa çağrıları ve belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar devam etmekte.

Protesto Detayları

Protestolar, muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisi (PL) ile sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine 24. kez düzenlendi. Göstericiler, Tiran Belediyesi'nin önünde toplandı.

Temsilcilerin Konuşmaları

Tiran Belediye Meclisi Başkan Yardımcısı ve muhalefet temsilcisi Dorjan Teliti, burada yaptığı konuşmada haklının yanında olduklarını vurguladı. Eski PD Milletvekili Klevis Balliu ise, herkesin yaşananlara tepki vermesi gerektiğini belirtti. PD'nin Tiran Bölgesi Siyasi Temsilcisi ve eski Milletvekili Belind Kelliçi ise, protestoların Tiran sakinlerinin kararlılığını gösterdiğini ifade ederek eylemlerin devam edeceğini dile getirdi.

Protesto Görsellikleri

Göstericiler, protesto sırasında belediye binasının önüne içi çöp dolu poşetler yerleştirdi. Eylem alanında çok sayıda polis görev alırken, belediye binasına çıkan yollar kapatıldı.

Yolsuzluk İddiaları ve Önceki Olaylar

Protestocular, Belediye Başkanı Veliaj'ın istifasını ve "belediyedeki yolsuzlukların kınanmasını ve duyurulmasını" talep ediyor. Protestolar, mart ayının sonunda "kamu görevlerini yerine getiren kişilerce pasif yolsuzluk" sebebiyle gözaltına alınan eski belediye yetkilileri nedeniyle başlamıştı. Daha önce de belirli aralıklarla eylemler gerçekleştiren göstericiler, mücadeleye devam edeceklerini duyurdu.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrıları ve belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar devam ediyor.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrıları ve belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar devam ediyor.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrıları ve belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar devam ediyor.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrıları ve belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar devam ediyor.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrıları ve belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar devam ediyor.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrıları ve belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar devam ediyor.