Arnavutluk'ta Tiran Belediye Başkanı Veliaj'a İstifa Çağrıları Sürüyor

Protestolar Tiran sokaklarını sallıyor

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik aylardır süren protestolar, Belediye Başkanı Erion Veliaj'ın istifası için yükselen çağrılarla devam ediyor.

Protestoları destekleyen güçler

Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisi (PL) ile birlikte çeşitli sivil toplum kuruluşları, eylemcileri Tiran Belediyesi önünde bir araya getirdi.

Adalet vurgusu

Eski PD Milletvekili Klevis Balliu, burada yaptığı konuşmada, protestoların "adalet sağlanana kadar" kesintisiz devam etmesi gerektiğini vurguladı. PD temsilcisi ve Tiran Belediye Meclisi Başkan Yardımcısı Dorjan Teliti de protestoculara "ortak zafere kadar" güçlü durmaları çağrısında bulundu.

Kahramanlık ifadesi

PL Genel Sekreteri ve Tiran Belediye Meclisi Üyesi Tedi Blushi, aylardır gerçekleştirdikleri bu protestoları "kahramanca" olarak nitelendirerek, mücadelelerinin önemine dikkat çekti.

Polis güvenliği altında süren eylemler

Onlarca polis memurunun da görev aldığı protestolar, genel olarak olaysız sona erdi. Protestocular, özellikle muhalefet partilerinden milletvekilleri ile birlikte, Tiran Belediye Başkanı Veliaj'ın istifasını ve belediyedeki yolsuzlukların kınanmasını talep etmektedirler.

Protestoların başladığı dönem

Protestolar, mart sonunda eski belediye yetkililerinin "kamu görevlerini yerine getiren kişilerce pasif yolsuzluk" ve "mal varlığını beyan etmeyi reddetmek" gibi suçlamalarla gözaltına alınmasının ardından patlak vermişti. Zaman zaman göstericilerle polis arasında gerginliklerin yaşandığı protestoların devam edeceği bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik aylardır süren protestolarda, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a yönelik istifa çağrısı yinelendi. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla eylemciler, Tiran Belediyesi önünde toplandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik aylardır süren protestolarda, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a yönelik istifa çağrısı yinelendi. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla eylemciler, Tiran Belediyesi önünde toplandı.