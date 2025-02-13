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Arnavutluk'ta Tiran Belediye Başkanı Veliaj'ın Gözaltı Süresi Uzatıldı

Arnavutluk'ta yolsuzluk iddiaları nedeniyle gözaltına alınan Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj'ın gözaltı süresi uzatıldı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 01:13
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 01:21
Arnavutluk'ta Tiran Belediye Başkanı Veliaj'ın Gözaltı Süresi Uzatıldı

Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara İlişkin Özel Mahkeme (GJKKO), 10 Şubat'ta gözaltına alınan Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj'ın gözaltı süresinin uzatıldığını açıkladı.

Bir süredir protestolarla gündemde olan Veliaj'ın durumunu ele alan mahkeme oturumu, sabah saatlerinde başladı ve uzun müzakerelerin ardından sona erdi. GJKKO, Veliaj'ın gözaltı süresinin ne kadar süreyle uzatıldığına ilişkin detay vermedi.

Ayrıca mahkeme, Veliaj'ın eşi Ajola Xoxa hakkında verilen tedbir kararını, 'ev hapsi' durumundan 'yurt dışı yasağı' ve 'adli kontrol şartı'na çevirdi. Soruşturma kapsamında bir iş insanına gözaltı tedbiri uygulanırken, diğer birkaç iş insanına ise adli kontrol şartları getirildi.

GJKKO'nun kararına itiraz için Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara İlişkin Özel Temyiz Mahkemesi (GJPAKKO) devreye girebilecek.

Oturum öncesinde birçok vatandaş, Veliaj'a destek vermek amacıyla GJKKO önünde toplandı. Erion Veliaj, 10 Şubat'ta yolsuzluk ve kara para aklama suçlarıyla gözaltına alınıp, eşi Ajola Xoxa'ya ise yolsuzluk ve kara para aklama suçlamalarıyla ev hapsi kararı verilmişti.

Tiran Belediye Başkanı Veliaj hakkında yolsuzluk iddiaları sebebiyle istifa çağrıları yapılmakta; Nisan 2024'te başlayan gösterilerde zaman zaman gergin anlar yaşanmıştı. Başbakan Edi Rama'nın liderliğindeki Arnavutluk Sosyalist Partisi’nin önerisiyle 2015 yılından beri Tiran Belediye Başkanlığı görevini yürüten Veliaj, şu an yolsuzluk iddiaları ile karşı karşıya kalıyor.

Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara ilişkin Özel Mahkeme (GJKKO), 10 Şubat'ta gözaltına...

Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara ilişkin Özel Mahkeme (GJKKO), 10 Şubat'ta gözaltına alınan Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj'ın gözaltı süresinin uzatıldığını duyurdu. Hakkındaki yolsuzluk iddiaları sebebiyle istifası istenen ve uzun süredir protesto edilen Veliaj'ın durumunun görüşüldüğü ve sabah saatlerinde başlayan oturum saatler sonra sona erdi. Bu arada, sabah saatlerinde başlayan oturum öncesi onlarca vatandaş Veliaj'a destek amacıyla GJKKO önünde toplandı.

Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara ilişkin Özel Mahkeme (GJKKO), 10 Şubat'ta gözaltına...

Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara ilişkin Özel Mahkeme (GJKKO), 10 Şubat'ta gözaltına alınan Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj'ın gözaltı süresinin uzatıldığını duyurdu. Hakkındaki yolsuzluk iddiaları sebebiyle istifası istenen ve uzun süredir protesto edilen Veliaj'ın durumunun görüşüldüğü ve sabah saatlerinde başlayan oturum saatler sonra sona erdi. Bu arada, sabah saatlerinde başlayan oturum öncesi onlarca vatandaş Veliaj'a destek amacıyla GJKKO önünde toplandı.

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