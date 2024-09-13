Arnavutluk'ta Türk Kültür Haftası Coşkuyla Başladı

Arnavutluk'ta "Türk Kültür Haftası" Başladı

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da, Türk kültürünün tanıtıldığı etkinliklerle dolu "Türk Kültür Haftası" etkinlikleri başladı. Bu önemli haftanın açılışı, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği ve Tiran Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğiyle, Arnavutluk Milli Kütüphanesi "Sotir Kolea" merkezinde düzenlenmiş olan "Türk Kültüründen Yapraklar" adlı sergiyle yapıldı.

Açılış Töreninde Önemli Açıklamalar

Serginin açılışında bir konuşma yapan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki tarihi bağların derinliğine dikkat çekti. Gürcan, "Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüttüğü politikalarla dünya siyaseti üzerinde belirleyici bir aktör haline gelmiştir. Bu süreçte kültürel mirasımıza sahip çıktığımızı da unutmamak gerekiyor," şeklinde ifade etti.

Gürcan, Arnavutluk'un son yıllarda gerçekleştirdiği ekonomik gelişmelerle Balkanlar'ın yükselen yıldızı olma yolunda ilerlediğini vurguladı.

Tayyar Kağan Atay'ın Vurguları

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay ise, katılımcıları sürmekte olan Türk Kültür Haftası etkinliklerine davet ederek, "Türkiye ile Arnavutluk tarihi bir dostluk ve stratejik ortaklığa sahiptir. Bu kutlama, iki kardeş halkı yaklaştırmak adına çok değerlidir," dedi.

Sergi Detayları ve Diğer Etkinlikler

Arnavutluk YEE Koordinatörü Oğuzhan Sakoğlu, serginin Anıtkabir, İstanbul Boğazı ve Ayasofya gibi önemli kültürel unsurları kapsadığını belirterek, "Her iki ülkenin kültürel yakınlaşması, bu tür etkinliklerle daha da pekişiyor," dedi. Sergide Türkiye'deki tarihi eserler, gelenekler, arkeolojik alanlar ve önemli kişiliklere ait bilgiler yer alıyor.

Bunun yanı sıra, Türk Kültür Haftası etkinlikleri kapsamında Tiran'da gerçekleştirilen "Türk Müziğinin İncileri" konseri büyük ilgi topladı. Bu konserin bir benzeri, yarın Dıraç şehrinde de gerçekleştirilecek.

Arnavutluk Ekonomi, Kültür ve İnovasyon Bakanlığı tarafından organize edilen Türk Kültür Haftası, 15 Eylül tarihinde sona erecek.

Arnavutluk’ta, Türk kültürünün tanıtılmasına yönelik etkinliklerin yer aldığı "Türk Kültür Haftası" başladı. Etkinliğin açılışı, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği ile Tiran Yunus Emre Enstitüsü (YEE) himayesinde, Arnavutluk Milli Kütüphanesi "Sotir Kolea" merkezinde düzenlenen "Türk Kültüründen Yapraklar" sergisiyle yapıldı.

Arnavutluk’ta, Türk kültürünün tanıtılmasına yönelik etkinliklerin yer aldığı "Türk Kültür Haftası" başladı. Etkinliğin açılışı, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği ile Tiran Yunus Emre Enstitüsü (YEE) himayesinde, Arnavutluk Milli Kütüphanesi "Sotir Kolea" merkezinde düzenlenen "Türk Kültüründen Yapraklar" sergisiyle yapıldı.

Arnavutluk’ta, Türk kültürünün tanıtılmasına yönelik etkinliklerin yer aldığı "Türk Kültür Haftası" başladı. Etkinliğin açılışı, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği ile Tiran Yunus Emre Enstitüsü (YEE) himayesinde, Arnavutluk Milli Kütüphanesi "Sotir Kolea" merkezinde düzenlenen "Türk Kültüründen Yapraklar" sergisiyle yapıldı.

Arnavutluk’ta, Türk kültürünün tanıtılmasına yönelik etkinliklerin yer aldığı "Türk Kültür Haftası" başladı. Etkinliğin açılışı, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği ile Tiran Yunus Emre Enstitüsü (YEE) himayesinde, Arnavutluk Milli Kütüphanesi "Sotir Kolea" merkezinde düzenlenen "Türk Kültüründen Yapraklar" sergisiyle yapıldı.

Arnavutluk’ta, Türk kültürünün tanıtılmasına yönelik etkinliklerin yer aldığı "Türk Kültür Haftası" başladı. Etkinliğin açılışı, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği ile Tiran Yunus Emre Enstitüsü (YEE) himayesinde, Arnavutluk Milli Kütüphanesi "Sotir Kolea" merkezinde düzenlenen "Türk Kültüründen Yapraklar" sergisiyle yapıldı.

Arnavutluk’ta, Türk kültürünün tanıtılmasına yönelik etkinliklerin yer aldığı "Türk Kültür Haftası" başladı. Etkinliğin açılışı, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği ile Tiran Yunus Emre Enstitüsü (YEE) himayesinde, Arnavutluk Milli Kütüphanesi "Sotir Kolea" merkezinde düzenlenen "Türk Kültüründen Yapraklar" sergisiyle yapıldı.

Arnavutluk’ta, Türk kültürünün tanıtılmasına yönelik etkinliklerin yer aldığı "Türk Kültür Haftası" başladı. Etkinliğin açılışı, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği ile Tiran Yunus Emre Enstitüsü (YEE) himayesinde, Arnavutluk Milli Kütüphanesi "Sotir Kolea" merkezinde düzenlenen "Türk Kültüründen Yapraklar" sergisiyle yapıldı.

Arnavutluk’ta, Türk kültürünün tanıtılmasına yönelik etkinliklerin yer aldığı "Türk Kültür Haftası" başladı. Etkinliğin açılışı, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği ile Tiran Yunus Emre Enstitüsü (YEE) himayesinde, Arnavutluk Milli Kütüphanesi "Sotir Kolea" merkezinde düzenlenen "Türk Kültüründen Yapraklar" sergisiyle yapıldı.