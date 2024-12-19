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Arnavutluk'ta Üniversite Öğrencilerinden Protesto: Eğitim Talepleri Havada Kaldı

Tiran'da üniversite öğrencileri, eğitimle ilgili sözlerin yerine getirilmesini talep eden bir protesto düzenledi.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 18:01
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 18:12
Arnavutluk'ta Üniversite Öğrencilerinden Protesto: Eğitim Talepleri Havada Kaldı

Arnavutluk'ta Üniversite Öğrencilerinin Protestosu

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, üniversite öğrencileri, "eğitime ve öğrencilere yönelik sözlerin yerine getirilmesi" talebiyle protesto düzenledi.

Protestoya Katılım Yoğun

Ülkedeki ana muhalefet partisi Demokratik Parti gençlik kolları tarafından organize edilen etkinliğe, onlarca üniversite öğrencisi ve genç katıldı. Öğrenciler, Eğitim ve Spor Bakanlığı önünde toplanarak, devlet kurumlarından, eğitim sektörü ve öğrencilere destek için verilen sözlerin yerine getirilmesini talep etti.

Protesto Sırasında Gerilim

Protesto sırasında, öğrenciler hükümetin "Üniversite Anlaşması" kapsamında verdiği sözleri tutmadığını ifade etti. Akademisyenler ve aktivistler tarafından da desteklenen gösteride, öğrenciler bakanlık binasına tuvalet kağıdı fırlatarak tepkilerini gösterdi.

Eğitim Bütçesi ve Diğer Talepler

Arnavutluk hükümeti tarafından 2019 başında yayımlanan söz konusu anlaşma ile eğitim bütçesinin gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 5'ine çıkarılması, tüm üniversite öğrencilerine öğrenci kartı verilmesi ve akademik unvanların revize edilmesi gibi düzenlemeler öngörülmüştü.

Protestolar Sürecek

Öğrenciler, taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda protestolarına devam edeceklerini duyurdu.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da üniversite öğrencileri, "eğitime ve öğrencilere yönelik sözlerin...

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da üniversite öğrencileri, "eğitime ve öğrencilere yönelik sözlerin yerine getirilmesi" talebiyle protesto düzenledi. Ülkedeki ana muhalefet partisi Demokratik Partinin gençlik kolları tarafından düzenlenen protestoya onlarca üniversite öğrencisi ve genç katıldı. Göstericiler, bakanlık binasına tuvalet kağıdı fırlattı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da üniversite öğrencileri, "eğitime ve öğrencilere yönelik sözlerin...

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da üniversite öğrencileri, "eğitime ve öğrencilere yönelik sözlerin yerine getirilmesi" talebiyle protesto düzenledi. Ülkedeki ana muhalefet partisi Demokratik Partinin gençlik kolları tarafından düzenlenen protestoya onlarca üniversite öğrencisi ve genç katıldı. Göstericiler, bakanlık binasına tuvalet kağıdı fırlattı.

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