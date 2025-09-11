Arnavutluk'ta Yeni Kabine Açıklandı: Yapay Zeka Bakanı Diella de Listede

Edi Rama, 11 Mayıs seçimleri sonrası AI Bakan Diella'nin de yer aldığı yeni kabineyi açıkladı; kabinenin ilerleyen günlerde oylanarak göreve gelmesi bekleniyor.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 23:24
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 23:24
Arnavutluk'ta Yeni Kabine Açıklandı: Yapay Zeka Bakanı Diella de Listede

Arnavutluk'ta yeni kabine açıklandı: Yapay Zeka Bakanı Diella listede

Başbakan Rama, Sosyalist Parti toplantısında kabineyi duyurdu

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Genel Başkanlığını yaptığı Sosyalist Parti'nin Ulusal Meclis toplantısında, 11 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından görev yapacak yeni kabineyi açıkladı.

Rama, kabinede yer alan isimler arasında Kamu İhalelerinden Sorumlu AI (yapay zeka) Bakan Diella'nın bulunduğunu ve Diella'nın Kamu İhalelerinden Sorumlu Bakanlık'tan sorumlu olacağını belirtti.

Rama'nın açıkladığı kabinede şu isimler yer aldı: Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ile Enerji Bakanı Belinda Balluku, İçişleri Bakanı Albana Koçiu, Dışişleri Bakanı Elisa Spiropali, Maliye Bakanı Petrit Malaj, Ekonomi ve İnovasyon Bakanı Delina Ibrahimaj, Eğitim Bakanı Mirela Kumbaro, Adalet Bakanı Besfort Lamallari, Savunma Bakanı Pirro Vengu, Sağlık ve Sosyal Refah Bakanı Evis Sala, Kültür, Turizm ve Spor Bakanı Blendi Gonxhja, Çevre Bakanı Sofjan Jaupaj, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Andis Salla, Kamu İdaresi ve Yolsuzlukla Mücadele Bakanı Adea Pirdeni, Yerel Yönetimler Bakanı Ervin Demo, Parlamento ile İlişkiler Bakanı Toni Gogu, Avrupa Birliği (AB) Başmüzakerecisi ve Devlet Bakanı Majlinda Duka.

Kabinenin ilerleyen günlerde oylanarak göreve gelmesi bekleniyor.

Bu arada Rama, 11 Mayıs genel seçimlerinde 140 sandalyeli meclise 83 vekil sokarak zafer ilan etmişti.

