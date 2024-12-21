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Arnavutluk'tan TikTok'a 1 Yıllık Yasak

Arnavutluk, TikTok'u en az 1 yıl yasaklama kararı aldı. Başbakan Edi Rama, yasaklamanın sebeplerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 21:17
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 21:17
Arnavutluk'tan TikTok'a 1 Yıllık Yasak

Arnavutluk'tan TikTok'a Yasaklama Kararı

Arnavutluk hükümeti, Çin merkezli sosyal paylaşım platformu TikTok'u en az 1 yıl süreyle yasaklama kararı aldı. Başbakan Edi Rama, yerel basına yaptığı açıklamada, ülkede uzun süredir tartışılan bu yasağın detaylarının belirlendiğini belirtti.

Yasağın Temel Sebepleri

Başbakan Rama, TikTok'un 2025 yılı itibarıyla yasaklanacağını ifade ederek, bu kararın ardındaki nedenleri de açıklık getirdi. 18 Kasım'da, 14 yaşındaki bir çocuğun akranı tarafından öldürülmesi olayının, bu yasağın alınmasındaki etkilerden biri olduğu dikkat çekti.

Üzücü Olay

Tiran’daki Fan Noli İlkokulunda, 14 yaşındaki öğrenci Martin Cani, bir başka öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Olayın, sosyal medyadaki bir tartışma sonucunda meydana geldiği ileri sürülmüştü.

Rama, olay sonrası yaptığı açıklamada TikTok ve Snapchat'in yasaklanmasının tartışıldığını kaydetmişti.

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