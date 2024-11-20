Arnavutluk, TikTok ve Snapchat'i Yasaklama Seçeneğini İrdeliyor

Arnavutluk'ta Sosyal Medya Yasakları Gündemde

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkenin başkenti Tiran'da 14 yaşındaki ilkokul öğrencisinin başka bir öğrenci tarafından öldürülmesinin ardından sosyal medya platformları üzerine tartışmalara yol açtı. Olay sonrasında yaptığı açıklamada, "Belki de TikTok ve Snapchat'i Arnavutluk'ta tamamen yasaklamak gibi köklü bir karar almalıyız" ifadelerini kullandı.

Bir Trajedi ve Zorunlu Tepkiler

Başbakan Rama, 14 yaşındaki öğrencinin hayatını kaybetmesinin, devlet ve halkın etkin tepki vermesini gerektiren bir trajedi olduğunu vurguladı. Rama, birçok ülkede 16 yaşından küçük çocukların sosyal ağlara erişiminin kısıtlandığını belirtti. "Hükümet olarak ikilemimiz, filtreler uygulamak yönünde ilerleyip ilerlemememiz gerektiğidir" dedi.

Sosyal Medya ve Şiddet İlişkisi

Rama, bugüne kadar uygulanan filtrelerin etkinliğinin düşük olduğunu ve çevrimiçi dünyada şiddete yönlendiren ve zorbalığı artıran içeriklerin artış gösterdiğini ifade ederek, bu durumun kendi kara kararlarını alma gerekliliğini artırdığını belirtti. Taslak, ebeveynlere sunulacak ve tüm okulların karar alma sürecine katılması için demokratik bir ortam sağlanacak.

Güvenlik Önlemleri

Okullarda alınacak güvenlik önlemlerine de değinen Rama, her okul ve sınıfın yakında kameralarla izleneceğini açıkladı. Bu gelişmeler, 18 Kasım'da Fan Noli İlkokulu'nda 14 yaşındaki Martin Cani'nin bıçaklı saldırı sonucunda hayatını kaybetmesiyle ortaya çıkan velilerin güvenlik endişelerini daha da artırdı.

Bunun yanı sıra, yarın Tiran'da öğrenci güvenliğinden endişe duyan velilerin, Fan Noli İlkokulundan Eğitim ve Spor Bakanlığına kadar bir yürüyüş düzenlemesi bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.