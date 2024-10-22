Arnavutluk ve Bosna Hersek, AB Üyelik Sürecinde Ortak Hedef Belirledi

Arnavutluk ve Bosna Hersek'ten Ortak AB Hedefi

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinde Bosna Hersek ile ortak hareket etme amacında olduklarını belirtti.

Resmi Ziyaret ve Karşılamalar

Begaj, resmi ziyareti kapsamında Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak üyesi Denis Becirovic, Sırp üye Zeljka Cvijanovic ve Hırvat üye Zeljko Komsic tarafından karşılandı. İki ülke liderleri, basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.

Dostluk İlişkileri ve Büyükelçilik Açılması

Toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında Begaj, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerine vurgu yaptı. Bosna Hersek ve Arnavutluk arasında büyükelçiliklerin açılmasının gecikmiş bir adım olduğunu ifade etti ve bu durumun iki ülke vatandaşlarının etkileşimlerini artıracağına inandığını belirtti.

AB Üyeliği İçin Ortak Gelecek

Begaj, "AB üyeliği için ortak bir geleceği hedefliyoruz. AB, Bosna Hersek ve Arnavutluk vatandaşları için daha iyi bir yaşamın yegâne alternatifi. Coğrafi olarak bu aileye aitiz ve ortak değerleri paylaşıyoruz" diyerek iki ülkenin ortak amaçlarını ifade etti. Ayrıca, Arnavutluk'un bölgesel güvenlik ve istikrar için katkıda bulunma niyetinde olduğunu aktardı.

İlişkileri Güçlendirme Üzerine

Becirovic, Arnavutluk'un Bosna Hersek için stratejik bir müttefik olduğunu belirterek, uluslararası ilişkilerde işbirliğini güçlendireceklerini söyledi. Ayrıca, ekonomik işbirliğini artırmak için mevcut trendlerin devam etmesini hedeflediklerini ifade etti.

Kosova Tartışmaları

Becirovic, Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin, Bosna Hersek vatandaşları için vize muafiyeti sağlamasını önemli bir adım olarak değerlendirdi. Ancak Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Sırp üyesi Cvijanovic, konunun karmaşıklığına dikkat çekerek, işbirliği yollarını araştırmanın önemini vurguladı.

Hırvat üye Komsic ise, Kosova'nın uygulamaları üzerine fikir ayrılıkları olduğunu belirterek, bu konunun Begaj'ın ziyaretinde tartışılmaması gerektiğini savundu. Begaj da Kosova'nın bağımsızlığının tanınmasının bölgedeki barış ve istikrar için gerekli olduğunu ifade etti.