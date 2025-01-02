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Arnavutluk ve Bosna Hersek'te Regaip Kandili Coşkuyla Kutlandı

Arnavutluk ve Bosna Hersek'te Regaip Kandili, dualarla ve ilahilerle idrak edildi.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 22:12
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 22:20
Arnavutluk ve Bosna Hersek'te Regaip Kandili Coşkuyla Kutlandı

Regaip Kandili, Balkanlarda Dualarla Anıldı

Balkan ülkeleri Arnavutluk ve Bosna Hersek, Regaip Kandili dolayısıyla düzenlenen etkinliklerle bu önemli günü kutladı. Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Türkiye tarafından inşa edilen ve 10 Ekim 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak olan Namazgah Camisi'nde kandil programı gerçekleştirildi.

Tiran'daki Etkinlikte Program Detayları

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği'nin düzenlediği etkinlikte, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve ilahiler seslendirildi. Katılımcılar, dualar eşliğinde bu mübarek geceyi idrak etmenin huzurunu yaşadı.

Saraybosna'daki Kandil Programı

Öte yandan, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da Başçarşı Camisi'nde bir kandil programı düzenlendi. Bosna Hersek İslam Birliği tarafından organize edilen bu etkinlikte, katılımcılar dualar etti ve ilahiler okundu.

Balkanlar'daki bu manevi atmosfer, toplulukların bir araya gelerek inançlarını paylaşmalarına vesile oldu.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Başçarşı Camisinde kandil programı düzenlendi. Bosna...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Başçarşı Camisinde kandil programı düzenlendi. Bosna Hersek İslam Birliği tarafından düzenlenen programda dualar edildi, ilahiler okundu.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Başçarşı Camisinde kandil programı düzenlendi. Bosna...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Başçarşı Camisinde kandil programı düzenlendi. Bosna Hersek İslam Birliği tarafından düzenlenen programda dualar edildi, ilahiler okundu.

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