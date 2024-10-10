Arnavutluk ve Türkiye Arasındaki İşbirliği Gelişiyor

Arnavutluk ve Türkiye Arasında Stratejik İşbirliği

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, iki ülke arasındaki ticaretin artırılmasına yönelik hedeflerini açıkladı. Rama, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ticaret hacminin en kısa zamanda 2 milyar avroya ulaşmasını amaçladıklarını ifade etti.

İlk 8 Ayda Türk Turist Sayısında Artış

Başbakan Rama, bu yılın ilk sekiz ayında Arnavutluk'u ziyaret eden Türk vatandaşlarının sayısının %85 oranında arttığını belirtti. Ayrıca, Türk turizm acentelerinin de Arnavutluk’taki faaliyetlerini artırdığını vurguladı. Rama, "Gelecek yıl Türk ziyaretçi sayısının daha da artacağına inanıyoruz," dedi.

Yüksek Öğrenimde Anlaşmalar

Rama, İstanbul Teknik Üniversitesi ile gerçekleştirilen anlaşmanın Arnavutluk’a uluslararası standartlarda bir yüksek öğrenim alanı kazandıracağını belirtirken, Türkiye Cumhuriyeti’nin böyle bir girişimi desteklemesinin kardeşlik ilişkilerinin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Savunma Alanında İleri Adımlar

İki ülke arasındaki savunma işbirliği konusunu ele alan Rama, Arnavutluk'un askeri sanayisinin güçlendirilmesinde Türkiye’nin önemli bir role sahip olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Arnavut ordusuna hediye ettiği kamikaze dronları, bu yönlü işbirliğinin bir parçası olarak değerlendirildi.

Gazze’deki Duruma Dikkat Çekti

Rama, Gazze'deki saldırıları kınadı ve bunun küresel bir trajedi olduğunu söyledi. Türkiye ile aynı değerlere sahip olduklarını belirterek, her iki ülkenin barış ve özgürlük adına ortak çabalarını vurguladı.

Namazgah Camisi Açılışı

Tiran’da açılan Namazgah Camisi için övgü dolu sözler sarf eden Rama, bu yapının modern mimarisiyle Arnavut-Türk kardeşliğini simgelediğini belirtti. "Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu caminin projesinin Arnavut-Türk kardeşliğinin bir sembolü olduğunu söyledi," diye ekledi.