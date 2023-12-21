Arsa alırken bunları bilmeyen yandı! Bir anda tapusuz ve parasız kalabilirsiniz

Yaşanan depremle beraber korkudan ötürü ev alımları azalırken birçok vatandaş arsa, arazi, tarla gibi taşınmazlıklara yönelerek bu tür yatırımların yapılacağı arazilerde dikkat edilmesi gereken konulara değinildi. Uzmanlar ve yetkin kişiler, arazi alımı öncesinde dikkat edilmesi gereken maddeleri haberimizde yer almaktadır.

GEREKEN MADDELER

Yasal sınırlamalar üzerine tarla 5.000 metrekareden küçük olunduğunda yasal olarak ev yapma hakkı tanımlanmıyor.

Kadastro yolu varlığı ise 5.000 metrekareden büyük olduğunda ise ev inşa etme izni alınmaz.

Ev metrajı ve tarla büyüklüğü ilişkisi üzerinden 5.000 metrekare üzerinde olduğunda evin toplam metrajı bağımsız bölüm alanı üzerinden hesaplama yapılır.





Tarım il müdürlüğü sınırları üzerinde tarla ova içerisinde 5.000 metrekareden büyük olduğunda ev inşa etme izni verilmez.

sit alanları arazi sit alanı içerisinde olduğunda 5.000 metrekareden büyük ev inşa etme izni alamazsınız.

Kooperatif hobi bahçelerine ev yapılamaz olurken yapılan ev kooperatifin ortak malı olur ve tek başına hak iddiasında bulunamaz.

Belediye onayı olmayan satışlar üzerinde yapılan satışlara inanmamak önemli olurken belediye, yıkım ve ceza süreçleri başlatılır.

Yapı kayıt belgesine ait olmak için yapılan ev izni aldığında yıkılmayacağı anlamına gelmezken belgesiz yapıların yıkımı gerçekleşebilir.