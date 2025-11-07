Arslan'ın Evcil Köy Projesi ve Makam Kedileriyle Hayvanseverlik Örneği

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, hayvan sevgisini makam odasındaki kedilerle yaşatırken belediyenin geliştirdiği projelerle de örnek oluyor. Arslan, hem bireysel ilgi hem de kurumsal hizmetlerle sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmeyi hedefliyor.

Makamındaki kedilerle gündelik ilgi

Başkan Arslan, makam odasında beslediği kedilerle birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtiyor. Kedilerle bizzat ilgilendiğini, tedavi sürecinde olanları yakından takip ettiğini ve onlara adeta gözü gibi baktığını ifade ediyor. Makamda şu anda 3 kedi bulunduğunu ve bunlardan birinin doğurduğu 6 yavruya da baktıklarını vurguluyor. Sahiplendirmek isteyenlere ise kapıların açık olduğunu belirtiyor.

Evcil Köy projesi: Doğal yaşam ve veteriner hizmeti

Yozgat Belediyesi tarafından hazırlanan Evcil Köy Projesi, sahipsiz hayvanların doğal ortamlarına uygun barınma, veteriner hizmeti ve düzenli beslenme imkanlarına sahip olacağı bir yaşam alanı oluşturmayı amaçlıyor. Proje kapsamında kedi oteli, hayvan hastanesi, idari bina ve mama üretim tesisi gibi birimler planlanıyor.

Başkan Arslan'ın açıklamaları

Evcil Köy ziyaretinde konuşan Başkan Arslan, göreve geldiği günden itibaren sokak hayvanlarıyla ilgili farkındalık oluşturan çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Arslan sözlerini şöyle sürdürdü: "Evcil Köy içerisinde Kedi Oteli dediğimiz bir bölümü daha açtık. Sokaktaki sahipsiz ve hasta kedilerin buraya toplanıp beslenme ve bakımlarının yapılmasıyla ilgili bir bölüm. Sokak hayvanları dediğimiz canlıları Cenabı Allah’ın emaneti olarak görüyoruz. Onların bakımlarını ve barınmalarını en iyi şekilde yapmak mecburiyetinde hissediyoruz. Bu konuda bana göre Yozgat bütün Türkiye’ye örnek oluşturacak bir noktada. Evcil Köy’ümüz Türkiye’ye örnek oluşturacak bir proje."

Projeye ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirten Arslan, "İnşaatlarımız birkaç ay içerisinde tamamlanacak ve sokak hayvanlarının daha güzel bir şekilde barınma ve beslenmelerini sağlamış olacağız. Yozgat’ta yaşayan hayvanlar bu noktada şanslı. Böylesi güzel bir projeye önderlik etmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Burada asıl önemli olan Evcil Köy’de çalışan arkadaşlarımızın. Başta veteriner müdürü ve çalışanları olmak üzere olaya görevden ziyade sevgiyle yaklaşmaları da bu projenin daha başarılı olmasının en önemli sebebi" ifadelerini kullandı.

Sosyal mesaj ve örnek olma hedefi

Arslan, makam kedilerine ilişkin olarak da şunları söyledi: "Onlara başlangıçta hasta oldukları için orada daha rahat bakabilirim düşüncesiyle yanımıza almıştık. Veteriner makama daha yakındı. Götürüp getirmek gerekiyordu her gün. Büyüyünce alıştık, bırakamadık. Şimdi onlar da makamda ayrı bir şenlik oluşturuyor. Orada 3 tane kedi var. Hatta bir tanesi yavruladı. 6 tane çok güzel yavrusu var. Onlara da bakıyoruz. Onlara da dedelik yapıyoruz tabiri caizse. Sahiplenmek isteyen olursa sahiplendireceğiz. Burada biz bu şekilde yaparak hem Yozgatlı hemşehrilerimize hem de Türkiye’ye örnek oluşturmak istiyoruz ki bunun ne kadar normal olduğunu herkesin görmesi lazım. Herkesin sokak hayvanlarına biraz daha farklı bakması lazım".

