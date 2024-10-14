Artan Elektronik Atık Sorununa Dikkat: Çevre ve Sağlık Tehlikesi

Elektronik Atıkların Artışı ve Riskleri

Elektronik atık miktarı, dünya genelinde 2010 yılında 34 milyar kilogramdan 2022 yılında 62 milyar kilograma yükseldi. Bu da kişi başına ortalama 7,8 kilogram elektronik atık anlamına geliyor.

Prof. Dr. Yüksel Ardalı'nın Uyarısı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Yüksel Ardalı, bu artışın çevre ve insan sağlığı üzerinde büyük tehditler oluşturabileceğini belirtiyor.

Dijital Dönüşüm ve Cihaz Kullanımı

Günümüzde insanlar, ev aletlerinden bilgisayarlara, akıllı telefonlardan elektrikli bisiklet ve skuter gibi cihazlara kadar birçok elektronik alet kullanıyor. Bu durum, elektronik atık sorununu daha da ciddi hale getiriyor.

Uluslararası Elektronik Atık Günü: Farkındalık Yaratma

14 Ekim, Uluslararası Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman Forumu tarafından Uluslararası Elektronik Atık Günü olarak kabul ediliyor. Bu gün, elektronik atık yönetimi ve geri dönüşüm konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Elektronik Atıkların Yönetimindeki Zorluklar

Geri dönüşüm oranlarının kıtalar arasında büyük farklılıklar göstermesi dikkat çekiyor. Örneğin, Avrupa'da bu oran %42,8 iken Afrika'da sadece %1 seviyesinde kalıyor.

Elektronik Atıkların Sınıflandırılması

Elektronik atıklar, buzdolabı, çamaşır makineleri, televizyonlar ve bilişim cihazları gibi 6 farklı kategoriye ayrılıyor. Bu atıkların uygun bir şekilde yönetilmesi ise, çevre sağlığı açısından oldukça önemli.

Tehlikeli Kimyasallar ve Sağlık Sorunları

Atıkların doğru bir şekilde geri dönüştürülmemesi, cıva ve kloroflorokarbon gibi tehlikeli maddelerin çevreye sızmasına sebep oluyor. Bu durum, insan sağlığı için ciddi tehditler oluşturuyor.

Türkiye’de Durum Ne?

Türkiye'de 2019'da ortaya çıkan elektronik atık miktarı 847 bin ton olarak kaydedildi. Ancak geri dönüşüm oranı %6 gibi düşük bir seviyede kalıyor, bu da ciddi bir sorun teşkil ediyor.

Çözüm Önerileri ve Bilinçlendirme

Prof. Dr. Yüksel Ardalı, elektronik atık yönetiminin etkili olması için sistematik bir şekilde toplanması ve ayrıştırılması gerektiğinin altını çiziyor. Ayrıca, tüketicilerin bu konuda bilinçlendirilmesi ve atıkların doğru şekilde yönetilmesi gerektiğini vurguluyor. Gelecek İçin Umut

Doğru yönetim ile enerji tasarrufu sağlanacak ve atık miktarları azaltılarak daha güçlü bir ekonomi oluşturulabilecektir.