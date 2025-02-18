ArtAnkara 11. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı 1500 Sanatçıyla Kapılarını Açıyor

ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı Başlıyor

ArtAnkara 11. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, 19 Şubat tarihinde ATO Congresium'da ön gösterim ve ödül töreniyle kapılarını aralayacak. Bu yıl, 150 galeri ve 1500'ün üzerinde sanatçı etkinliğe katılacak. 20-23 Şubat tarihleri arasında sanat tutkunlarıyla buluşacak olan fuar, yurt içi ve yurt dışından 40 farklı ülkeden sanatçıları ağırlayacak.

Ödül Töreni ve Konser

ArtAnkara Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül, düzenlediği basın toplantısında fuarın detaylarını açıkladı. 19 Şubat saat 11.00-21.00 arasında gerçekleştirilecek davetli ön izleme sonrası, 18.00'de ödül töreninin ardından Musa Göçmen Senfoni Orkestrası bir konser verecek.

Ücretsiz Giriş İmkanı

Fuara Türkiye genelindeki Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri 10.00-15.00 saatleri arasında ücretsiz katılabilecekken, Ankara dışından gelen Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri de bu fırsattan yararlanabilecek.

Geçen Yılın Başarıları ve Bu Yıla Dair Beklentiler

Aygül, geçen yıl fuarı 81 ilden 10 bini aşkın ziyaretçi gözlemlediğini belirtti. Bu yıl da çeşitli etkinlikler ve konserler ile birlikte 28 söyleşi düzenlenecek. Ayrıca, Devlet Tiyatrolarının tasarladığı kadın kostümleri ve atıktan üretilen kıyafetler fuarda sergilenecek. Aygül, yurt dışından 300'e yakın sanatçının katılım göstereceğini vurgulayarak, "Dünyadaki krizlere rağmen iyi bir fuar olacağını umut ediyoruz" dedi.

Gelecek Planları

ArtAnkara'nın ardından, Aygül; nisan ayında Moskova'da ArtMoskow gibi projeler ve 18-21 Eylül tarihlerinde Diyarbakır'da düzenlenecek çağdaş sanat fuarları planladıklarını açıkladı.

Fuar Ziyaret Bilgileri

ArtAnkara 11. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, 20-23 Şubat tarihleri arasında, ATO Congresium'da 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

ArtAnkara 11. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, bu yıl yurt içi ve yurt dışından 1500'ün üzerinde sanatçıyı sanatseverlerle 20-23 Şubat'ta buluşturacak. ArtAnkara Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül, bir otelde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

ArtAnkara 11. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, bu yıl yurt içi ve yurt dışından 1500'ün üzerinde sanatçıyı sanatseverlerle 20-23 Şubat'ta buluşturacak. ArtAnkara Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül, bir otelde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.