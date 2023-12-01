Artık trafiğe çıkarken iki kez düşüneceksiniz! 2.570 TL'lik ceza yolda: Bunu yapmayan yandı

Bakan Uraloğlu, kış lastiği kullanma zorunluluğunun 1 Aralık'ta başlayacağını duyurarak, sürücüleri kar yağmasını beklemeden kış lastiklerini taktırmaya davet etti. "Trafikte güvenli sürüş ve kazaları önlemek için lastiklerimizi şimdiden taktıralım" şeklinde uyarıda bulundu.

ARAÇLARDA MUTLAKA BULUNDURULMASI ZORUNLU





Araç sahiplerine hitaben yapılan çağrıda, kış şartlarına uygun olmayan araçlarla ve kış lastiği olmadan yola çıkılmaması konusunda vurgu yapıldı. Bakan, hava ve yol durumu hakkında bilgi sahibi olunması, araçlarda zincir, takoz ve çekme halatlarının bulundurulması gerektiğini belirtti.

Özellikle karla mücadele araçlarına fazla yaklaşılmaması ve gerekmedikçe sollama yapılmaması konusunda sürücülere uyarılarda bulunuldu.

1 ARALIK - 1 NİSAN ARASINDA ZORUNLU





Açıklamada, 1 Aralık ile 1 Nisan arasında kamyon, çekici, tanker, otobüs türü araçların dingilleri üzerindeki tüm lastiklerin, kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin kış lastiği olması zorunlu hale getirildiği ifade edildi.

İstanbul'da, ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğunun 25 Kasım'da başlayacağı belirtildi. Bu konuda düzenlemelerin yerel sıcaklıklara göre valilikler tarafından yapılacağı ifade edildi.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI 2 BİN 568 LİRA





Kış lastiği takmamanın cezasının 2 bin 568 lira olduğu ve sürücülere 10 ceza puanı verileceği bilgisi paylaşıldı. Denetlemelerin, Bakanlık personeli ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim yetkilileri tarafından gerçekleştirileceği vurgulandı.