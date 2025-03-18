Artos Dağı'nda Mahsur Kalan Dağcılar Başarıyla Kurtarıldı

Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan Artos Dağı'nda mahsur kalan 12 dağcı, bölgedeki kurtarma ekipleri tarafından başarıyla kurtarıldı. Dağcılardan biri, tırmandıkları 3 bin 100 metre yükseklikteki zirveden iniş sırasında düştü ve ayağından yaralandı.

Yaralanma olayı sonrasında diğer dağcılar durumu hemen ekiplerin dikkatine sundu. Böylece, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarma helikopteri ile bölgeye intikal eden kurtarma ekipleri, yaralı dağcı ve iki arkadaşını güvenli bir şekilde bölgeden alarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı.

AFAD Ekiplerinin Özverili Çalışması

AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, yaptığı açıklamada, mahzur kalan dağcıların kurtarılması için hemen harekete geçtiklerini belirtti. Ulutaş, "15 kişilik arama kurtarma personelini ivedi bir şekilde olay yerine gönderdik. 4 kişilik bir UMKE ekibi de bizimle olay yerine intikal etti. Hava şartları ve tipiye karşılık helikopter desteğiyle kazazede vatandaşımızı olay yerinden almak için gerekli görüşmeleri yaptık," dedi.

Yaralı dağcının helikopterle hastaneye sevk edilmesinin ardından, diğer 9 dağcı AFAD ekiplerinin gözetiminde güvenli bir şekilde iniş yaptı. Dağcıların inişini başarıyla gerçekleştirmesinin ardından, AFAD görevlileri ve arkadaşları tarafından karşılandılar.

Yaralıya İlk Müdahale ve Sıcak Anılar

Dağcılardan Alessandro Fıorı, "Türk rehberin ayağı kırılınca biz de ona yardıma gittik, ayağını sabitledik. Kayaklardan bir sedye yaparak aşağı doğru aldık. Helikopter geldikten sonra onun en yakın sağlık kuruluşuna intikalini sağladık. Burası çok güzel bir bölge. Van Gölü ile dağ manzarası birleştiği zaman inanılmaz bir görüntü ortaya çıkıyor. Tırmanıştan keyif aldık. Aynı zamanda dağda kurtarma uzmanlarıyız. O yüzden yaralanan arkadaşımıza da gerekli müdahaleyi yaptık," ifadelerini kullandı.

Van'ın Gevaş ilçesinde Artos Dağı'nda mahsur kalan dağcı grup, ekiplerce kurtarıldı. Alandaki 9 dağcı, AFAD ekiplerinin koordinesinde güvenli bir şekilde inişe geçti.

Van'ın Gevaş ilçesinde Artos Dağı'nda mahsur kalan dağcı grup, ekiplerce kurtarıldı. Alandaki 9 dağcı, AFAD ekiplerinin koordinesinde güvenli bir şekilde inişe geçti.