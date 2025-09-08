Arturo Scotto, Küresel Sumud Filosu'na Katılıyor: Gazze İçin İtalya'dan Dayanışma

ARIŞ SEÇKİN - AA

İtalya Temsilciler Meclisi Milletvekili Arturo Scotto, İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmak ve Filistin'le dayanışma amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu'na katılacağını duyurdu. Scotto, Sicilya'daki limandan AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa hükümetlerinin yeterince adım atmadığını belirterek sivil toplumun öne çıktığını söyledi.

Scotto, bu filoya katılma kararını nasıl aldığı sorusuna şu sözlerle yanıt verdi: "Öncelikle, biz şunu düşünüyoruz: Bu aylarda örgütlü sivil toplum, aktivistler, dernekler, gruplar Avrupa hükümetlerinden çok daha fazlasını yaptı. Avrupa hükümetleri, hiçbir ciddi baskı adımı atmadılar (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetine karşı."

Avrupa hükümetlerinin tutumunun iç kamuoylarında tepki yarattığını vurgulayan Scotto, bu durumun "huzursuzluk, öfke ve büyük bir tepki" doğurduğunu söyledi. Filonun insani bir amaç taşıdığını ve kurum temsilcilerinin katılımının doğru olduğunu belirtti.

Scotto, konuya ilişkin olarak şunları ifade etti: "Bunu, amacı iki yıldır süren savaşla bitap düşmüş bir halka insani yardım ulaştırmak olan bir insani misyonun içine yönlendirmenin doğru olduğunu düşünüyorum ve bazı kurum temsilcilerinin burada olması da doğru. Biz, dört kişiyiz, İtalyan milletvekilleri ve Avrupa Parlamentosu üyeleri, farklı siyasi partilerden. Buradayız çünkü barıştan, dayanışmadan insan haklarından bahsedildiğinde İtalya Cumhuriyeti'nin var olduğunu göstermek istiyoruz."

"Ben korkmuyorum"

İsrail'in filoya Akdeniz'de saldırması ya da sert müdahaleyle durdurması ihtimali hatırlatıldığında Scotto, "Ben korkmuyorum çünkü uluslararası kamuoyunun, hükümetleri insani bir koridor açmaya zorlayacağına inanıyorum. Bu, bizim hedefimiz. Ayrıca böyle bir filoya uluslararası sularda saldırmak imkansız, bu Birleşmiş Milletler'in (BM) bütün uluslararası sözleşmelerine ve insan haklarına aykırıdır." ifadelerini kullandı.

Scotto, İsrail'in filoya saldırmaması için hükümetlere görev düştüğünü, bunun önlenebileceğini söyledi ve umut ettiğini belirtti: "Umarım uyanırlar. Biz, (İtalya Başbakanı Giorgia) Meloni'den çok basit iki şey istedik: Birincisi, bu yardımların yerine ulaşması için harekete geçmen gerekiyor çünkü bu yardımlar, senin hükümet olarak temsil ettiğin İtalyan vatandaşlarının topladığı yardımlardır. İkincisi, aktivistlerin diplomatik dokunulmazlığa sahip olması için çalışmalısın. Bu, şu anda son derece önemli bir meseledir."

Scotto, filonun bir "halkların uyanışı" işareti olduğunu belirterek, Venedik Film Festivali'nde ödül alan Toni Servillo'ya atıfla aktivistlerin risk alarak yola çıktığını ve İtalyan kurumlarını onurlandırdıklarını söyledi: "Bu, gerçekten halklar arasındaki işbirliğini ve tarihin yönünü değiştirecek bir işarettir. Umarım sonuna kadar varırız."

Katılımcılar ve hazırlıklar

Küresel Sumud Filosu İtalya Sözcüsü Maria Elena Delia, 3 Eylül'de yaptığı açıklamada, filoya PD Milletvekili Scotto, PD Avrupa Parlamenteri Annalisa Corrado, 5 Yıldız Hareketi'nden (M5S) Senatör Marco Croatti ile Yeşil-Sol İttifak'ın Avrupa Parlamenteri Benedetta Scuderi'nin katılacağını belirtmişti.

Küresel Sumud Filosu hakkında bilgi veren metinde, Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı teknelerin 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıktığı, aynı gün İtalya'nın Cenova kentinden de toplamda 300 ton yardım malzemesi taşıyan birkaç teknenin filoya katılmak üzere Akdeniz'e açıldığı hatırlatıldı.

Metin, "Sumud" kavramının kökenine de değindi: Arapça 'kararlılık' veya 'sarsılmaz azim' anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüşmüştür. Sumud; Filistinlilerin topraklarında kalması, kimlik ve kültürün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnmeyi ve alternatif kurumlar inşa etmeyi ifade eder. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılan simgelerdir.

Küresel Sumud Filosu'na İtalya'dan katılacak teknelere binerek tarihi misyona gideceğini duyuran 4 İtalyan parlamenterden biri olan ana muhalefetteki Demokratik Parti (PD) Milletvekili Arturo Scotto, filonun kalkışı için hazırlıkların sürdüğü Sicilya’daki limanda AA muhabirine değerlenmelerde bulundu.