Artvin Borçka'da Tarihi Köprünün Yıkılma Anı Kamerada

Artvin'de tarihi köprünün yıkılma anı kamerada
Borçka'daki üç gözlü kesmetaş köprü çöktü
Artvin'in Borçka ilçesindeki yağışların su seviyesini yükseltmesi sonucu yıkılan tarihi üç gözlü kesmetaş köprünin yıkılma anı, bölgedeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İlçe merkezindeki Şener Özbayraklı Caddesi'nden geçen Deviskel Deresi üzerindeki köprü, dün akşam saatlerinde deredeki su seviyesinin yükselmesinin ardından çöktü. Olay anına ilişkin görüntülerde, suyun köprü üzerindeki etkisi ve çöküş anı net olarak görülüyor.