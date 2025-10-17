Artvin Borçka Karagöl Tabiat Parkı Sonbaharda Renk Cümbüşü

Artvin'in Borçka Karagöl Tabiat Parkı, yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı tonlarıyla ziyaretçilerine eşsiz sonbahar manzaraları sunuyor.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 10:45
Artvin'in Borçka ilçesindeki Borçka Karagöl Tabiat Parkı, sonbaharın hakim tonlarıyla ziyaretçilerini karşılıyor.

Yeşil, sarı, turuncu ve kırmızının tonlarına bürünen tabiat parkı, seyrine doyum olmayan manzaralar sunuyor. Heyelanda derenin önünün kapanması sonucu oluşan Karagöl, her yıl ağırladığı binlerce turist ile kentin öne çıkan doğa harikalarından biri.

İlçe merkezine 27 kilometre mesafede yer alan Karagöl; bozulmamış doğası, yürüyüş yolları ve kamp alanlarıyla doğa tutkunlarının dört mevsim uğrak noktası. Sonbaharda sunduğu renk cümbüşüyle fotoğraf severlerin de ilgi odağı oluyor.

Ziyaretçilerin izlenimleri

Fatma Zeynep Karahan (Bitlis): "Doğa adeta tablo gibi, çok hoş. Enfes bir manzarası var. Herkes mutlaka gelip görmeli."

Hamit Yalçın (Ankara): "Dün gece yıldız pozlaması yaptım. Artvin, Ardanuç ve Şavşat tarafına da gideceğim ama Karagöl'ü görmeden olmazdı. Karagöl benim için özel bir mekan. Fotoğraf sanatı hayatımdaki ilk ödülümü 1986 yılında Karagöl fotoğrafımla almıştım."

Özlem Demirok (Antalya): "Gördüğüm manzara karşısında çok etkilendim. Özellikle sonbahar renkleri için tavsiye etmişlerdi. 'Mevsim olarak biraz geç kaldık mı?' diye düşünmüştük ama bu haliyle de harika."

Fadime Özer (Burdur): "Gölün çevresini dolaştık, çok hoşuma gitti. Gelecek olanlara tavsiye ediyorum, tabiat harika. Yazdan kışa geçişin yaşandığı bu dönemde doğada her rengi görmek mümkün. Türkiye'de çok şelale gördüm ama burada yollar bile şelale gibi. Borçka'dan Karagöl'e gelirken yol üzerinde onlarca şelale var."

