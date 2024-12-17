Artvin'de 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Artvin'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Artvin'de, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 16 düzensiz göçmen, İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği başarılı operasyon ile yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekipler, 16 umuma açık yer ve 11 metruk binada arama yaparak 594 kişinin kimlik kontrolünü sağladı.

Düzensiz Göçmenler ve İlgili İşlemler

İçerisinde 15 Afgan ve 1 Suriyeli bulunan düzensiz göçmenler, yapılan kontroller neticesinde tespit edildi. Yakalanan göçmenler, gerekli işlemlerin ardından Erzurum Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Diğer Yakalamalar

Operasyon sırasında ayrıca, çeşitli suçlardan hapis ve arama kararı bulunan 6 kişi de yakalandı. Jandarma ekiplerinin bu tür operasyonlarına devam edeceği bildirildi.