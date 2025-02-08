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Artvin'de 28. Kar Üstü Karakucak Güreşleri Gerçekleşti

Artvin'in Şavşat ilçesinde düzenlenen güreşlerde Tokat'tan Rıza Yıldırım, başpehlivan unvanını kazandı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 18:58
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 19:27
Artvin'de 28. Kar Üstü Karakucak Güreşleri Gerçekleşti

Artvin'de 28. Kar Üstü Karakucak Güreşleri Yapıldı

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Veliköy'de bu yıl 28'incisi düzenlenen "Kar Üstü Karakucak Güreşleri" büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Valilik, Şavşat Kaymakamlığı ve Şavşat Belediyesi'nin katkılarıyla, Veliköy Muhtarlığı ve Veliköy Kültür ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle organize edilen etkinlikte 1370 rakımlı köyde, farklı illerden 80 sporcu mücadele etti.

Ödüller ve Kategoriler

Toplamda 105 bin lira para ödülünün dağıtıldığı güreşler, yıldızlar ve büyükler kategorilerinde 10 farklı ağırlık sınıfında gerçekleştirildi. Kar üzerindeki mücadelede, başpehlivan unvanını Tokat'tan katılan Rıza Yıldırım kazandı. Yıldızlarda ise 35 kiloda Mehmet Can Biber, 45 kiloda Batuhan Çınar ve 50 kiloda Halil İbrahim Pekmez birinci oldu. Büyükler kategorisinde ise 55 kiloda Ahmet Sucu, 65 kiloda Hasan Bircan, 70 kiloda Muhammet Ali Kesti, 75 kiloda Ali Burak Toy, 80 kiloda Samet Kaya ve 90 kiloda Bekir Demirtaş birincilik elde etti.

Güreşlerin Anlamı ve Geleceği

Artvin Valisi Turan Ergün, güreşlerin 300 yıllık bir geçmişinin bulunduğunu belirterek, bu etkinliğin kültürel mirası yaşatmada önemli bir rol oynadığını ifade etti. Ergün, "Şavşat'ın güzel coğrafyasını tanıtmak adına çok önemli bir organizasyon. Gelecek yıllarda daha kapsamlı ve uluslararası bir etkinlik hedefliyoruz" dedi.

Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın ise, gençliğinde kar üstünde güreştiğini belirterek, "Şavşat'ın birçok evladı bu meydanlarda güreş yapmıştır. Bu geleneği yaşatmaya devam edeceğiz ve uluslararası düzeyde Kar Üstü Dünya Şampiyonası yapmayı amaçlıyoruz" dedi.

Katılımcıların Görüşleri

Etkinliği izleyen Can Kayabaşı, aslen Şavşatlı olduğunu ve İstanbul'da yaşadığını belirterek, her yıl güreşleri izlemek için geldiğini söyledi. Ayrıca, Görkem Ali Yiğit ilk kez kar üstünde güreş yapıldığını duyarak şaşırdığını ve çok keyif aldığını ifade etti. Hasan Bircan ise, karakucak güreşi alanında milli sporcu olduğunu belirterek, "Bu benim ilk kar güreşim ve şampiyon oldum, çok mutluyum" dedi.

Etkinlik, dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Veliköy'de bu yıl 28'incisi düzenlenen "Kar Üstü Karakucak...

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Veliköy'de bu yıl 28'incisi düzenlenen "Kar Üstü Karakucak Güreşleri" gerçekleştirildi. 1370 rakımlı köyde organize edilen güreşlere Artvin, Tokat, Erzurum, Samsun ve Çorum'dan 80 sporcu katıldı.

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Veliköy'de bu yıl 28'incisi düzenlenen "Kar Üstü Karakucak...

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Veliköy'de bu yıl 28'incisi düzenlenen "Kar Üstü Karakucak Güreşleri" gerçekleştirildi. 1370 rakımlı köyde organize edilen güreşlere Artvin, Tokat, Erzurum, Samsun ve Çorum'dan 80 sporcu katıldı.

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