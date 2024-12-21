Artvin'de 7. Geleneksel Kar Şenliği Rüzgarı Esti

Artvin'de 7. Geleneksel Kar Şenliği Gerçekleşti

Artvin'in gözde kış turizmi merkezi olan Atabarı Kayak Merkezi'nde, bu yıl 7.'si düzenlenen Geleneksel Kar Şenliği yüzlerce öğrencinin katılımıyla coşku dolu anlara sahne oldu. Organizasyonu Artvin Çoruh Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi üstlendi.

Keyifli Aktiviteler ve Lezzetli İkramlar

Etkinlik kapsamında, toplamda 500 üniversite öğrencisi bir araya gelerek çeşitli aktivitelere katıldı. Kar üzerinde yapılan eğlenceli etkinliklerin ardından ise öğrencilere lezzetli hamsi ızgara ikram edildi.

Dekan Prof. Dr. Sinan Güner'in Değerlendirmesi

Etkinlik hakkında konuşan Dekan Prof. Dr. Sinan Güner, bu tür organizasyonların öğrencilere hem eğlenceli anlar sunduğunu hem de enerji depolamaları için önemli fırsatlar sağladığını belirtti.

İlk Defa Kayak Deneyimi

Etkinliğe katılan Dilek Aydın isimli öğrenci, Erzurumlu olmasına rağmen ilk defa Artvin'de kayak deneyimi yaşadığını ifade etti. Bu deneyim, öğrenciler arasında unutulmaz anılar biriktirdi.

Artvin'deki Atabarı Kayak Merkezi'nde "7. Geleneksel Kar Şenliği" gerçekleştirildi.Artvin Çoruh Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesince organize edilen programa, 500 üniversite öğrencisi katıldı.

Artvin'deki Atabarı Kayak Merkezi'nde "7. Geleneksel Kar Şenliği" gerçekleştirildi.Artvin Çoruh Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesince organize edilen programa, 500 üniversite öğrencisi katıldı.