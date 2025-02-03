Artvin'de AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi Gerçekleşti

Artvin'de AK Parti Kadın Kolları Kongresi

Artvin'de, AK Parti İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Ahmet Hamdi Tanpınar Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kongrede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin illerdeki kongre süreçlerine ilişkin hitabı dinletildi.

Yeni Başkan Dilek Alkan

Tek listeyle yapılan kongrede, Dilek Alkan başkanlığa seçilerek Sonnur Şahin'den İl Kadın Kolları Başkanlığını devraldı. AK Parti Artvin İl Başkanı Fatih Tahtalı, kongrede yaptığı konuşmada, kongrelerin bayrak devir tesliminin yanı sıra bir kucaklaşma vesilesi olduğunu belirtti.

Tahtalı, görevi devreden Sonnur Şahin ile birlikte pandemi döneminde ve 6 Şubat'taki depremlerde aktif bir şekilde çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Siyasetin zarafetle, nezaketle yapıldığını AK Parti Artvin kadınları herkese gösterdi. Yeni Kadın Kolları Başkanımız Dilek Alkan, Artvin'de daha önce il başkanlığı yapan deneyimli bir siyasetçi ve hizmet insanıdır. Kendisine görevinde başarılar diliyorum. İnandığımız ve hizmet ettiğimiz dava, sadece bizim ülkemizde değil, dünya genelinde büyük hizmetler ve işlerle sonuçlanmaktadır."

Tahtalı, Suriye'deki yeni yapılanmaya Türkiye'nin söz sahibi olduğunu belirtirken, "Bu bizim yaptığımız siyasetin sonucudur. Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz gücün sahadaki bir neticesidir. Gazze'de Cumhurbaşkanımızın sayesinde ateşkes imzalandı. Bizim davamız büyük bir davadır. Biz yeni yüzyıla 'Türkiye Yüzyılı' adını verdik. Bu yüzyılın temelini burada bulunan kadrolar atacak." şeklinde konuştu.

Dilek Alkan'ın Vizyonu

AK Parti Artvin İl Kadın Kolları Başkanlığına seçilen Dilek Alkan ise yeni dönemde kadınların siyasette daha aktif ve etkili rol alması için çalışmalarını sürdüreceğini dile getirdi. Önceden Artvin'de AK Parti İl Başkanlığı yaptığını hatırlatan Alkan, "Bu benim için yeniden bir başlangıç. İnşallah Artvin’e ve ülkemize hayırlı olur. Siyaset, nezaket, zarafet ve duruştur. Biz bu eğitimi usta öğreticiden aldık. Hep birlikte başaracağız." dedi.

Artvin'de, AK Parti İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Artvin'de, AK Parti İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.