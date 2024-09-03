Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Artvin'de Akrabalar Arasındaki Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bir Kavgaya Dönüştü

Artvin'de arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 03.09.2024 13:01
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 13:01
Artvin'de Akrabalar Arasındaki Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bir Kavgaya Dönüştü

Artvin'in Borçka İlçesinde Kanlı Kavga

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Demirciler köyü Ormanlı Mahallesi'nde, akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Akrabalık İlişkileri Sorun Yaratıyor

İki akraba aile arasında çıkan tartışma, Mert N. (26) ile Oğuzhan N. (28) arasında başladı. Başlangıçta sözlü polemiğe dönüşen olay, kısa sürede kargaşaya dönüştü.

Kavga Anında Ateş Açıldı

Olayın seyrinde Mert N., tabancasıyla ateş açarak amca çocuğu Oğuzhan N.'yi vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hemen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay Sonrası Gözaltılar

Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonucunda Oğuzhan N.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından zanlı Mert N. ve babası Mehmet N., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, yerel halkta derin bir üzüntü yarattı ve akrabalık ilişkilerinin nasıl sorunlara yol açabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

İLGİLİ HABERLER

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar