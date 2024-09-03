Artvin'de Akrabalar Arasındaki Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bir Kavgaya Dönüştü

Artvin'in Borçka İlçesinde Kanlı Kavga

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Demirciler köyü Ormanlı Mahallesi'nde, akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Akrabalık İlişkileri Sorun Yaratıyor

İki akraba aile arasında çıkan tartışma, Mert N. (26) ile Oğuzhan N. (28) arasında başladı. Başlangıçta sözlü polemiğe dönüşen olay, kısa sürede kargaşaya dönüştü.

Kavga Anında Ateş Açıldı

Olayın seyrinde Mert N., tabancasıyla ateş açarak amca çocuğu Oğuzhan N.'yi vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hemen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay Sonrası Gözaltılar

Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonucunda Oğuzhan N.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından zanlı Mert N. ve babası Mehmet N., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, yerel halkta derin bir üzüntü yarattı ve akrabalık ilişkilerinin nasıl sorunlara yol açabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.