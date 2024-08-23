Artvin'de Bitki İşleme Merkezi ve Yaban Hayatı Müzesi Açıldı

Artvin’de Yeni Bir Dönem Başladı

Artvin Çoruh Üniversitesi, Seyitler Yerleşkesi'nde bitki işleme merkezi ve yaban hayatı müzesini hizmete açtı. Bu tesisler, bölgenin ekonomik ve ekolojik zenginliklerine önemli katkı sağlayacak.

Açılışta Yapılan Konuşmalar

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, açılış töreninde yaptığı açıklamada, tıbbi ve aromatik bitkilerin ekonomiye kazandırılmasının önemine vurgu yaptı. Çelik, "Ülkemizin ihracatında yerlilik oranını artırmalıyız. Bu tesis, zengin bitki çeşitliliğimizi değerlendirmenin önemli bir yolu." dedi.

Eğitim ve Turizm İçin Önemli Bir Adım

Yaban hayatı müzesinin, Artvin’in doğal zenginliklerini tanıtacağına değinen Çelik, müzenin hem eğitim hem de turizm açısından kente değer katacağına inandığını ifade etti.

Rektör Bilgin'in Açıklamaları

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, tesisin Türkiye’nin ilaç ham maddesi üretiminde dışa bağımlılığı azaltacağını belirtti. Bilgin, "Üniversitemiz, tıbbi ve aromatik bitkilerde ihtisas alanında ilk ve tek üniversite." diye ekledi.

Müze ve Biyolojik Çeşitlilik

Müze sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Yasin Uçarlı, müzede sergilenen hayvanların arasında yaban keçisi, ayı, kurt ve domuz gibi türlerin bulunduğunu söyledi. Uçarlı, Artvin’in biyolojik çeşitlilikte Türkiye'nin en zengin illerinden biri olduğunu vurguladı.

Yeni tesislerin, Artvin’in doğal ve ekonomik potansiyelini değerlendirmede önemli bir adım olduğu belirtiliyor.

Artvin Çoruh Üniversitesi'nde (AÇÜ) bitki işleme merkezi ve yaban hayatı müzesi kuruldu. AÇÜ Seyitler Yerleşkesi'ndeki açılış törenine AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik ve Rektör Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin de katıldı. Müzede bölgede yayılış gösteren yaban keçisi, ayı, kurt, domuz, vaşak ve çengel boynuzlu dağ keçisi gibi hayvanların tahnitleri sergileniyor.

Artvin Çoruh Üniversitesi'nde (AÇÜ) bitki işleme merkezi ve yaban hayatı müzesi kuruldu. AÇÜ Seyitler Yerleşkesi'ndeki açılış törenine AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik ve Rektör Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin de katıldı. Müzede bölgede yayılış gösteren yaban keçisi, ayı, kurt, domuz, vaşak ve çengel boynuzlu dağ keçisi gibi hayvanların tahnitleri sergileniyor.

Artvin Çoruh Üniversitesi'nde (AÇÜ) bitki işleme merkezi ve yaban hayatı müzesi kuruldu. AÇÜ Seyitler Yerleşkesi'ndeki açılış törenine AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik ve Rektör Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin de katıldı. Müzede bölgede yayılış gösteren yaban keçisi, ayı, kurt, domuz, vaşak ve çengel boynuzlu dağ keçisi gibi hayvanların tahnitleri sergileniyor.

Artvin Çoruh Üniversitesi'nde (AÇÜ) bitki işleme merkezi ve yaban hayatı müzesi kuruldu. AÇÜ Seyitler Yerleşkesi'ndeki açılış törenine AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik ve Rektör Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin de katıldı. Müzede bölgede yayılış gösteren yaban keçisi, ayı, kurt, domuz, vaşak ve çengel boynuzlu dağ keçisi gibi hayvanların tahnitleri sergileniyor.

Artvin Çoruh Üniversitesi'nde (AÇÜ) bitki işleme merkezi ve yaban hayatı müzesi kuruldu. AÇÜ Seyitler Yerleşkesi'ndeki açılış törenine AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik ve Rektör Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin de katıldı. Müzede bölgede yayılış gösteren yaban keçisi, ayı, kurt, domuz, vaşak ve çengel boynuzlu dağ keçisi gibi hayvanların tahnitleri sergileniyor.

Artvin Çoruh Üniversitesi'nde (AÇÜ) bitki işleme merkezi ve yaban hayatı müzesi kuruldu. AÇÜ Seyitler Yerleşkesi'ndeki açılış törenine AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik ve Rektör Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin de katıldı. Müzede bölgede yayılış gösteren yaban keçisi, ayı, kurt, domuz, vaşak ve çengel boynuzlu dağ keçisi gibi hayvanların tahnitleri sergileniyor.

Artvin Çoruh Üniversitesi'nde (AÇÜ) bitki işleme merkezi ve yaban hayatı müzesi kuruldu. AÇÜ Seyitler Yerleşkesi'ndeki açılış törenine AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik ve Rektör Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin de katıldı. Müzede bölgede yayılış gösteren yaban keçisi, ayı, kurt, domuz, vaşak ve çengel boynuzlu dağ keçisi gibi hayvanların tahnitleri sergileniyor.